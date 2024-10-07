Рулетики з лавашу із шинкою, сиром і салатом, вкриті хрусткою скоринкою з подрібнених чипсів, які надають закусці цікавої текстури.

2 листи тонкого лавашу

4 листочки зеленого салату

6 тонких скибочок твердого сиру

6 тонких скибочок шинки

вершковий сир типу Філадельфія (або майонез)

половина червоної перчини

2 жмені чипсів

Лаваш змастити вершковим сиром (або майонезом). Трохи сиру залишити для змащування верху. На змащені лаваші порівну викласти листя салату, скибочки шинки, сиру та тонко нарізаний перець. Щільно згорнути рулети, загорнути у фольгу. Покласти в холодильник на 30 хв., щоб просочилися. Дістати з фольги, змастити з усіх боків вершковим сиром. Чипси подрібнити. Обкачати рулети з лавашу в чипсах. Перед подачею нарізати на шматочки завширшки 2–3 см.