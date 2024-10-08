УВКБ ООН в Україні (Управління Верховного комісара ООН у справах біженців) впроваджує програму надання грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб та інших категорій постраждалих від війни людей.

Зокрема, це екстрена грошова допомога — родинам, котрі були змушені покинути свої домівки або будинки яких постраждали від обстрілів.

Грошова допомога на ремонт призначена для людей, житло яких було зруйноване внаслідок російських обстрілів. Вона передбачає фінансову підтримку, що дає змогу людям відремонтувати свої пошкоджені будинки та повернутися до місць постійного проживання.

Багатоцільова грошова допомога — для багатьох ВПО або інших постраждалих від війни вона забезпечує гнучкість у задоволенні потреб. Адже дозволяє самостійно вирішувати, що є пріоритетним у їхній ситуації — від продуктів харчування та одягу до орендної плати й витрат на медичне обслуговування.

Для отримання додаткової інформації про те, як зареєструватися на будь-яку з цих програм, перейдіть за посиланням: https://help.unhcr.org/ukraine/uk/

Окрім того, Мінреінтеграції та УВКБ ООН підписали Меморандум про підтримку прифронтових громад під час наступного зимового періоду, інформують у відомстві.