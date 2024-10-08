Коли ми чуємо словосполучення «підвищений тиск», то відразу думаємо про гіпертонію. Але насправді, підвищений тиск може бути не лише артеріальним, а й внутрішньочерепним, причому діагностувати другий набагато складніше. Чому виникає цей стан і за якими ознаками його можна розпізнати, пояснила лікар-невролог вищої категорії Оксана ЩИТНИК.
ВЧТ — ЩО ЦЕ ТАКЕ
Внутрішньочерепний тиск (ВЧТ) — це величина, що показує, з якою силою спинномозкова рідина (ліквор), що захищає мозок від перевантажень і механічних пошкоджень, впливає на його тканини.
ВЧТ вимірюється в мм ртутного стовпчика і його нормальні показники в дорослого пацієнта, що лежить на спині, варіюються в межах від 7 до 15. Ці значення відчутно збільшуються при стресі, фізичному навантаженні, розумовій перенапрузі, нахилах голови та навіть чханні. Але у здорової людини показники завдяки компенсаторним механізмам швидко повертаються до норми. Якщо ж із якихось причин циркуляція ліквору у внутрішньочерепному просторі порушується, це провокує надмірне накопичення рідини на певній ділянці та стійке підвищення внутрішньочерепного тиску.
Коли показники ВЧТ понад 20–25 мм рт.ст. — говорять про внутрішньочерепну гіпертензію. Жінки страждають від неї частіше за чоловіків. Подальше підвищення тиску може призвести до незворотних змін у тканинах мозку та загрожувати життю пацієнта.
ВЧТ може бути не тільки підвищеним, а й зниженим, але він менш небезпечний, і його симптоматика виражена слабкіше.
ОБЕРЕЖНО, УСКЛАДНЕННЯ!
Системно підвищений ВЧТ без лікування може призвести до таких грізних ускладнень, як інсульт, частковий або повний параліч, порушення координації, рефлексів, мови, а також до втрати зору та проблем із психікою.
ЧОМУ ВИНИКАЄ ПРОБЛЕМА
Підвищений ВЧТ — не самостійна хвороба, а симптом, який може сигналізувати про наявність різноманітних патологій. До серйозних причин, що провокують збій нормальної циркуляції внутрішньочерепної рідини, належать обмінні порушення, спазм або звуження судин, якими рухається ліквор, черепно-мозкові травми (як «свіжі», так і перенесені раніше), інфекційні та вірусні захворювання (менінгіт, енцефаліт), вроджені патології мозку, гіпоксія, наявність доброякісних чи злоякісних пухлин. Крім того, стати винуватцями підвищення ВЧТ здатні надлишок рідини в організмі, ожиріння, сильна інтоксикація, прийом деяких ліків.
ЯКІ СИМПТОМИ МАЮТЬ НАСТОРОЖИТИ
Симптомами підвищеного внутрішньочерепного тиску можуть бути:
- головний біль, що виникає з самого ранку й зростає надвечір, посилюючись при поворотах голови, чханні та кашлі;
- загальна слабкість, швидка стомлюваність, дратівливість;
- безпричинні напади агресії чи тривоги;
- набряклість обличчя та повік, темні кола та «мішки» під очима;
- зниження слуху, шум у вухах;
- мушки або двоїння в очах, погіршення зору;
- нудота та блювання без видимих причин;
- підвищена пітливість;
- больові відчуття у шиї;
- перепади артеріального тиску;
- порушення сну.
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ
Якщо гіпертоніки можуть контролювати показники артеріального тиску за допомогою тонометра, ВЧТ неможливо виміряти в домашніх умовах. Діагностувати цей стан можна, лише звернувшись до невролога й пройшовши низку обстежень: МРТ або КТ головного мозку, ультразвукову доплерографію, ехоенцефалографію, огляд очного дна. Ці методи дозволяють побачити наслідки підвищеного ВЧТ і встановити можливу причину проблеми. Але виміряти конкретні показники ВЧТ можна лише в умовах стаціонару після проведення спинномозкової пункції. Це дуже травматичний метод, тому його застосовують у крайніх випадках.
Лікування підбирає невролог індивідуально, з урахуванням причини підвищення ВЧТ. Із медикаментозних засобів призначають ліки для посилення відтоку рідини, стимулювання роботи мозку, усунення симптомів і поліпшення загального стану пацієнта. Також рекомендовані фізіотерапія та масаж. Хірургічне втручання показане, якщо консервативне лікування неефективне і наявні пухлини або кісти, що швидко ростуть, гематоми, аневризма, гідроцефалія.
ПРОФІЛАКТИКА:
- максимально обмежте споживання солі;
- зменште обсяг рідини, що споживаєте, до 1,5 л на день;
- спіть на тонкій щільній подушці, що добре підтримує голову й шийний відділ хребта, але не піднімає плечі;
- уникайте перегріву організму, не приймайте гарячу ванну та душ, не відвідуйте лазню й сауну;
- відмовтеся від шкідливих звичок;
- не піднімайте важких предметів і уникайте надмірних фізичних навантажень.
Ірина КАДЧЕНКО.
Залишити відповідь