Коли ми чуємо словосполучення «підвищений тиск», то відразу думаємо про гіпертонію. Але насправді, підвищений тиск може бути не лише артеріальним, а й внутрішньочерепним, причому діагностувати другий набагато складніше. Чому виникає цей стан і за якими ознаками його можна розпізнати, пояснила лікар-невролог вищої категорії Оксана ЩИТНИК.

ВЧТ — ЩО ЦЕ ТАКЕ

Внутрішньочерепний тиск (ВЧТ) — це величина, що показує, з якою силою спинномозкова рідина (ліквор), що захищає мозок від перевантажень і механічних пошкоджень, впливає на його тканини.

ВЧТ вимірюється в мм ртутного стовпчика і його нормальні показники в дорослого пацієнта, що лежить на спині, варіюються в межах від 7 до 15. Ці значення відчутно збільшуються при стресі, фізичному навантаженні, розумовій перенапрузі, нахилах голови та навіть чханні. Але у здорової людини показники завдяки компенсаторним механізмам швидко повертаються до норми. Якщо ж із якихось причин циркуляція ліквору у внутрішньочерепному просторі порушується, це провокує надмірне накопичення рідини на певній ділянці та стійке підвищення внутрішньочерепного тиску.

Коли показники ВЧТ понад 20–25 мм рт.ст. — говорять про внутрішньочерепну гіпертензію. Жінки страждають від неї частіше за чоловіків. Подальше підвищення тиску може призвести до незворотних змін у тканинах мозку та загрожувати життю пацієнта.

ВЧТ може бути не тільки підвищеним, а й зниженим, але він менш небезпечний, і його симптоматика виражена слабкіше.

ОБЕРЕЖНО, УСКЛАДНЕННЯ!

Системно підвищений ВЧТ без лікування може призвести до таких грізних ускладнень, як інсульт, частковий або повний параліч, порушення координації, рефлексів, мови, а також до втрати зору та проблем із психікою.

ЧОМУ ВИНИКАЄ ПРОБЛЕМА

Підвищений ВЧТ — не самостійна хвороба, а симптом, який може сигналізувати про наявність різноманітних патологій. До серйозних причин, що провокують збій нормальної циркуляції внутрішньочерепної рідини, належать обмінні порушення, спазм або звуження судин, якими рухається ліквор, черепно-мозкові травми (як «свіжі», так і перенесені раніше), інфекційні та вірусні захворювання (менінгіт, енцефаліт), вроджені патології мозку, гіпоксія, наявність доброякісних чи злоякісних пухлин. Крім того, стати винуватцями підвищення ВЧТ здатні надлишок рідини в організмі, ожиріння, сильна інтоксикація, прийом деяких ліків.

ЯКІ СИМПТОМИ МАЮТЬ НАСТОРОЖИТИ

Симптомами підвищеного внутрішньочерепного тиску можуть бути:

головний біль, що виникає з самого ранку й зростає надвечір, посилюючись при поворотах голови, чханні та кашлі;

загальна слабкість, швидка стомлюваність, дратівливість;

безпричинні напади агресії чи тривоги;

набряклість обличчя та повік, темні кола та «мішки» під очима;

зниження слуху, шум у вухах;

мушки або двоїння в очах, погіршення зору;

нудота та блювання без видимих причин;

підвищена пітливість;

больові відчуття у шиї;

перепади артеріального тиску;

порушення сну.

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ

Якщо гіпертоніки можуть контролювати показники артеріального тиску за допомогою тонометра, ВЧТ неможливо виміряти в домашніх умовах. Діагностувати цей стан можна, лише звернувшись до невролога й пройшовши низку обстежень: МРТ або КТ головного мозку, ультразвукову доплерографію, ехоенцефалографію, огляд очного дна. Ці методи дозволяють побачити наслідки підвищеного ВЧТ і встановити можливу причину проблеми. Але виміряти конкретні показники ВЧТ можна лише в умовах стаціонару після проведення спинномозкової пункції. Це дуже травматичний метод, тому його застосовують у крайніх випадках.

Лікування підбирає невролог індивідуально, з урахуванням причини підвищення ВЧТ. Із медикаментозних засобів призначають ліки для посилення відтоку рідини, стимулювання роботи мозку, усунення симптомів і поліпшення загального стану пацієнта. Також рекомендовані фізіотерапія та масаж. Хірургічне втручання показане, якщо консервативне лікування неефективне і наявні пухлини або кісти, що швидко ростуть, гематоми, аневризма, гідроцефалія.

ПРОФІЛАКТИКА:

максимально обмежте споживання солі;

зменште обсяг рідини, що споживаєте, до 1,5 л на день;

спіть на тонкій щільній подушці, що добре підтримує голову й шийний відділ хребта, але не піднімає плечі;

уникайте перегріву організму, не приймайте гарячу ванну та душ, не відвідуйте лазню й сауну;

відмовтеся від шкідливих звичок;

не піднімайте важких предметів і уникайте надмірних фізичних навантажень.

Ірина КАДЧЕНКО.