Приблизно за два тижні до посадки озимого часнику починають готувати грядки: прибирають із них сміття (каміння, траву, рештки попередніх рослин), перекопують і підживлюють. На важких глинистих ґрунтах додають пісок, торф, перегній, тирсу, торішній листовий опад тощо. Їх рівномірно розподіляють і вносять у землю. На піщаних, навпаки, вносять глину, адже з таких ділянок швидко вимиваються поживні речовини.

Дуже важливо, щоб після перекопування минув певний час і ґрунт перед посадкою дещо осів та ущільнився. Якщо не витримати часу, висаджені зубчики при осіданні ґрунту опиняться глибоко в землі й навесні довше проростатимуть. Це також негативно позначиться на врожайності.

Для отримання високих врожаїв часнику дуже важлива сівозміна. Ідеальною для нього є ділянка після бобових, зернових, гірчиці, конюшини та інших сидератів, а також кабачків, гарбузів, огірків. У жодному разі не висаджують після часнику та цибулі. Повертати на колишнє місце часник можна не раніше, як через 3–4 роки. Це дасть можливість уникнути виснаження землі та накопичення в ній збудників хвороб, властивих часнику.

Грядки розбивають на сонячному боці. Часник дуже вимогливий до родючості та вологості ґрунту. Тож земля має бути багатою на поживні речовини, пухкою та водопроникною. Грядки перед посадкою підживлюють: на кв.м вносять 6–10 кг перегною, 2 склянки золи, 1 склянку крейди, 2 ст.л. сульфату калію та 1 ст.л. суперфосфату.

А ось чого часник не переносить, то це свіжого гною. Також восени не вносять азотні добрива, такі підживлення залишають до весни. Крім того, часник віддає перевагу нейтральним або слабокислим ґрунтам. Як і всі цибулинні, не любить замокання ґрунту. Тож його не можна висаджувати у низинах, оскільки під час дощів і відлиг тут накопичуватиметься волога, що спричинить загнивання зубків протягом зими.

Висаджують озимий часник у жовтні. За таких умов зубки добре укорінюються і не вимерзають узимку. Глибина садіння 6–8 см. Якщо висадити мілкіше і в більш пізні строки, корінці погано заглиблюються в холодний ґрунт, підіймають зубки на поверхню, і вони вимерзають. Висаджують часник широкорядним (ширина міжрядь 30–45 см) або багатострічковим способом (ширина між стрічками 45 см, між рядками в стрічці 20 см).

Лідія ГЕРАЩЕНКО.