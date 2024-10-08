Ароматна солодка запіканка з легкою кислинкою соковитих слив.

10 слив

100 г пшоняної крупи

100 мл води

100 мл молока

4 середні яйця

5 столових ложок цукру

1 чайна ложка кориці

цедра 1 лимона

0,5 чайної ложки солі

дрібка ваніліну

70 г вершкового масла

жменя мигдалевих пластівців (або подрібнених горішків)

Пшоно залити водою з молоком, посолити, проварити 10 хв. від моменту закипання. Після чого вогонь зменшити до мінімуму, запарювати пшоно під кришкою 15 хв., помішуючи. У готову кашу додати масло, цукор, ваніль, цедру та корицю. Дати охолонути.

Білки відділити від жовтків. Додати жовтки до каші. Білки збити з дрібкою солі на стійку піну. Додати до пшоняної суміші, обережно перемішати. Сливи нарізати четвертинками.

Форму для запікання щедро змастити вершковим маслом. Викласти половину пшоняної каші. Розподілити сливи. Викласти другу частину каші, розрівняти. Притрусити мигдалевими пластівцями. Запікати при 180 градусах близько 40–45 хв. до золотавої скоринки. Готову запіканку притрусити цукровою пудрою.