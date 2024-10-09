Щоб не стати жертвою псевдонадавачів грошової допомоги, пам’ятайте, що гуманітарні організації ніколи не просять повідомити конфіденційні дані для її отримання, застерігають у Мінреінтеграції.
Для проведення грошового переказу організаціям потрібен лише ваш IBAN або 16-значний номер картки.
Ніколи не повідомляйте:
- пін-код;
- CVV або CVC код;
- строк дії вашої картки;
- логін чи пароль до онлайн-банкінгу;
- одноразовий пароль для підтвердження входу.
Шахраї створюють фейкові чат-боти або вебсайти банків чи гуманітарних організацій.
Тому довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації: офіційним вебсайтам, мобільним додаткам чи номерам телефонів.
Якщо стали жертвою шахрайства — негайно зверніться до правоохоронних органів.
Повідомити про кіберзлочинців можна за номером телефону: 0 800 505 170 (з понеділка до п’ятниці з 9 до 18 год.) або шляхом заповнення форми на сайті кіберполіції за цим посиланням: https://ticket.cyberpolice.gov.ua/send
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