Щоб не стати жертвою псевдонадавачів грошової допомоги, пам’ятайте, що гуманітарні організації ніколи не просять повідомити конфіденційні дані для її отримання, застерігають у Мінреінтеграції.

Для проведення грошового переказу організаціям потрібен лише ваш IBAN або 16-значний номер картки.

Ніколи не повідомляйте:

пін-код;

CVV або CVC код;

строк дії вашої картки;

логін чи пароль до онлайн-банкінгу;

одноразовий пароль для підтвердження входу.

Шахраї створюють фейкові чат-боти або вебсайти банків чи гуманітарних організацій.

Тому довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації: офіційним вебсайтам, мобільним додаткам чи номерам телефонів.

Якщо стали жертвою шахрайства — негайно зверніться до правоохоронних органів.

Повідомити про кіберзлочинців можна за номером телефону: 0 800 505 170 (з понеділка до п’ятниці з 9 до 18 год.) або шляхом заповнення форми на сайті кіберполіції за цим посиланням: https://ticket.cyberpolice.gov.ua/send