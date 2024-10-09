Найбільше звернень споживачів до Держпродспоживслужби стосується порушень щодо харчових продуктів, термін придатності яких закінчився. У відомстві нагадують споживачам, що мінімальний термін придатності або дата «вжити до» обов’язково має бути зазначений на етикетці.

Варто також звернути увагу — якщо харчовий продукт зберігається:

не більше трьох місяців — у даті достатньо вказати день і місяць;

більше трьох місяців, але менше 18 місяців — у даті достатньо вказати місяць і рік;

понад 18 місяців — у даті достатньо вказати рік.

Мінімальний термін придатності зазначають словами «Краще спожити до…», якщо дата вказує на день, або «Краще спожити до кінця…».

Добровільно, за вибором оператора ринку, мінімальний термін придатності може бути вказаний для таких харчових продуктів:

свіжі фрукти та овочі, включаючи картоплю, не очищені від шкірки, не порізані та не оброблені в інший аналогічний спосіб, крім пророщеного насіння та інших аналогічних продуктів, зокрема пророщених бобових культур;

вина, лікерні вина, ігристі вина, ароматизовані вина та інші аналогічні продукти, вироблені з фруктів (крім винограду) та напої, вироблені з винограду та виноградного сусла, що класифікуються за кодом 2206 00 згідно з УКТ ЗЕД;

напої, що містять 10 і більше відсотків об’ємних одиниць спирту;

хлібобулочні або кондитерські вироби, які зазвичай споживають протягом 24 год. із моменту випікання;

оцет;

харчова сіль;

цукор у твердому стані;

кондитерські вироби, що складаються майже виключно з ароматизованих та/або підфарбованих цукрів;

жувальна гумка та інші аналогічні продукти для жування.

Для харчових продуктів, які через свої мікробіологічні властивості є такими, що швидко псуються, і тому після завершення короткого періоду часу можуть вважатися небезпечними для здоров’я людини, замість дати завершення мінімального терміну придатності зазначають дату «вжити до…».

Важливо! Якщо харчові продукти потребують спеціальних умов зберігання та/або умов використання, такі умови мають бути зазначені в інформації про харчовий продукт.

Тож будьте уважні при виборі та придбанні харчових продуктів, обов’язково звертайте увагу на інформацію, зазначену на етикетці, зокрема на термін придатності, а також на умови споживання після відкриття харчового продукту та належні умови реалізації.