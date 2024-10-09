Із опалого листя можна приготувати хороший компост, який збагатить землю поживними речовинами та поліпшить її структуру. Такий компост доступний, економічний, поживний, є чудовою мульчею та утеплювачем для рослин на зиму.

Однак згодиться листя не кожної культури. Можна використовувати березу, дуб, клен, вербу, тополю, ясен, глід, волоський горіх, каштан, бук, а також листя плодових. Щоб прискорити компостування, листя перед тим краще подрібнити.

Процес триває 1–2 роки, за цей час вміст кілька разів перелопачують. У правильного компосту має бути пухка та розсипчаста структура.

Найпростіший спосіб компостувати листя — у великих поліетиленових пакетах. Перед тим листя трохи зволожують. Мішки зав’язують і роблять у них отвори, щоб всередину потрапляло повітря.

Також його можна приготувати в компостній купі чи ямі, а окрім листя додати солому, траву тощо. Компост має бути постійно вологим, але не зовсім мокрим.

Людмила РОМАШКО. м. Прилуки Чернігівської обл.