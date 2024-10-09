Тоненька скоринка, ніжний, соковитий м’якуш, вершковий аромат і чудовий смак. Ну а колір — лише погляньте, який він яскравий!

100 г свіжого (замороженого) шпинату

450 г борошна

200 мл води

12 г свіжих дріжджів

2 столові ложки олії

1 столова ложка цукру

1 чайна ложка солі

Шпинат з’єднати зі 100 мл води, подрібнити до однорідності блендером.

Для опари в 100 мл теплої води додати дріжджі, цукор і 2 столові ложки борошна. Розмішати та залишити в теплі на 15 хв. до пишної шапочки.

Додати до опари шпинатний коктейль, просіяне борошно та сіль. Ретельно розмішати виделкою. Влити півтори столові ложки олії. Замісити тісто. Вимішувати не менше 10 хв. У результаті воно стане гладеньким, однорідним, дуже м’яким і ніжним, але при цьому залишиться трохи липким. Так і має бути — саме в цьому випадку готовий хлібець приємно здивує вас своєю ніжністю. Округлити тісто та викласти в миску, змащену половиною столової ложки олії, що залишилася, щоб воно не прилипало до посуду. Поставити в тепло на 1 год. Далі обережно вимісити, знову залишити в теплі на 1 год. Тісто має піднятися втричі.

Розділити тісто на 2 частини. Розкачати на пласт. Згорнути рулетом, шов защипнути. Викласти у форми швом донизу. Поставити в тепло на 30–40 хв. Хлібини мають вирости вдвічі.

Збризнути заготовки водою. Поставити в розігріту до 190 градусів духовку. Випікати 30–35 хв. Дати охолонути у формах, дістати, викласти на решітку до повного охолодження.

Виходить 2 хлібини по 370 г кожна. Можна випікати одну велику хлібину.