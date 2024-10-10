Насамперед нагадаємо, що розмір субсидії визначають як різницю між вартістю комунальних послуг і сумою обов’язкового платежу. Розмір обов’язкового платежу розраховують індивідуально для кожного домогосподарства. Згідно з постановою №1156, він залежить від середньомісячного доходу сім’ї на одного її члена, роз’яснюють у Мінсоцполітики.

ФОРМУЛА

Обов’язковий відсоток платежу за ЖКП (частку доходу) для домогосподарства розраховують за формулою:

Ро = Кд / Кг х Рг, де:

Ро — частка плати за послуги для сім’ї;

Кд — коефіцієнт доходу домогосподарства, що дорівнює середньому доходу сім’ї на особу, поділеному на прожитковий мінімум на особу на місяць;

Кг — базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії, що дорівнює двом прожитковим мінімумам на людину на місяць;

Рг — базова норма плати за послуги, що дорівнює 15 відсоткам середнього доходу домогосподарства. За місяць після скасування воєнного стану це становитиме 20 відсотків.

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ ДЛЯ СІМ’Ї З ДВОМА ДІТЬМИ

Припустимо, що в жовтні 2024 року чоловік і дружина мають дохід 10 тис. грн і 8500 грн на місяць відповідно та виховують двох дітей, які молодші за 18 років.

Середній дохід сім’ї за місяць — це результат ділення сукупного доходу за два квартали, тобто 6 місяців, на кількість місяців, за які враховують доходи.

((10000 * 6) + (8500 * 6)) / 6 = 18500 грн.

Щоб розрахувати розмір обов’язкового платежу, потрібно обов’язковий відсоток платежу помножити на середній дохід сім’ї за місяць.

18500 грн / 4 / 2920 / 2 * 15 відсотків = 11,88 відсотка, де

4 — кількість членів домогосподарства,

2920 — прожитковий мінімум на 1 січня 2024 року,

2 — базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії,

15 відсотків — базова норма плати за ЖКП.

Після цього можна розрахувати розмір обов’язкового платежу домогосподарства.

18500 грн * 11,88 відсотка = 2197,80 грн

І нарешті розраховуємо розмір субсидії для цієї конкретної сім’ї.

4000 грн — 2197,80 грн = 1802,20 грн, де

4000 грн — розмір плати за ЖКП у межах соціальних норм і нормативів;

2197,80 грн — розрахована сума обов’язкового платежу домогосподарства за ЖКП.

Отже, вам є сенс подавати заявку на призначення субсидії.

Стосовно того, хто саме може оформити житлову субсидію: