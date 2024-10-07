Якщо посадити троянди у першій половині осені, у кущів буде вдосталь часу, щоб укорінитись перед стійкими холодами. Саджанці обирайте здорові, з 3–4 пагонами, добре розвинутими несухими корінцями, без ознак хвороб і шкідників.

ОБИРАЄМО ДІЛЯНКУ

Ділянка під троянди має бути гарно освітлена та захищена від панівного вітру, тож краще висаджувати їх із південного боку будинку чи паркану. Ґрунт потрібен пухкий, поживний, без застою вологи.

ВИСАДЖУЄМО

Яму готують за 3–4 тижні до посадки. У ній має бути вдосталь місця, щоб розрівняти корінці. Тому краще зробити на 10 см глибшою та ширшою. Зазвичай достатньо 40 см ширини та 50–60 см глибини. На дно укладають шар дренажу з щебеню, битої цегли, керамзиту тощо. Поверх насипають гірку з поживного ґрунту. Якщо рослина з відкритою кореневою системою, корені перед посадкою бажано на добу замочити у воді з додаванням укорінювача. А для профілактики грибкових хвороб саджанець обробляють 2-відсотковим розчином залізного купоросу.

Кущик ставлять у посадкову яму, корені розпрямляють у різні боки, присипають родючою землею, обережно утрамбовують, щоб не залишалось порожнин між корінцями та землею, і добре поливають.

ДУЖЕ ВАЖЛИВО! Місце щеплення має бути на 5–7 см заглиблене в землю. «Порадниця» вже не раз писала — якщо цього не зробити, щеплена троянда згодом переродиться у шипшину. Пагони укорочують до 30 см, корені — до 25–30 см. Ґрунт навколо саджанця вкривають мульчею з тирси, сіна, перегною, сухого листя тощо завтовшки 10 см. Дуже хорошим укриттям для троянд будуть хвойні гілочки.

Троянди люблять простір. При загущених посадках за рослинами важко доглядати, між ними погано циркулює повітря, що може призвести до швидкого поширення грибкових хвороб. При висадці кількох кущів дотримуються відстані між ними:

для витких і штамбових — від 1 м;

для чайно-гібридних, поліантових, флорибунда — близько 50 см;

для паркових — 80–90 см;

для бордюрних — 25–30 см.

І — НЕ ЗАБУВАЄМО!

Після посадки троянду важливо добре полити. Останнім часом зими в Україні досить м’які, тож чи укривати молоді саджанці — питання досить суперечливе. Це, значною мірою, залежить від регіону та прогнозів на зиму. Натомість із настанням холодів кущі потрібно буде підгорнути землею. Навіть якщо підмерзне верхівка — рослина відійде від кореня. До того місце щеплення буде надійно прикрите землею, а отже більше шансів, що троянда не переродиться в шипшину.

Аліна ЗАЯНЧКОВСЬКА, дизайнерка.