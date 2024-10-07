Як бути, коли знову й знову грішиш після покаяння одним і тим самим, хіба простить Бог такий гріх?

Павло. Хмельниччина.

— Так відбувається, коли ми думаємо, що можемо пообіцяти Богові більше не чинити якогось гріха — і справді не робитимемо цього. Але я перестаю грішити лише тоді, коли потраплю в Царство Боже, а не навпаки! Я перестаю грішити від досвіду спілкування з Богом, а не навпаки — перестав грішити і зустрівся з Богом. Тож коли людина сподівається перестати грішити своїми власними силами, це омана. Таке можливо лише тоді, коли я дозволю Богові вплинути на це. Але для цього слід робити акценти не на гріху, а на пошуку свого місця в духовному житті. Спотикнувся, впав? У такому разі швидко піднімайся — і знову йди вперед! Тоді ці пристрасті самі відпадуть, як не варті твоєї уваги. Як казав Антоній Сурожський: «Головне не те, що з тобою було; головне — те, що з тобою може статися», — відповідає на це запитання ієрей ПЦУ о. Петро ЛОПАТИНСЬКИЙ.

Шукала відповідь Ольга ГОЙДЕНКО.