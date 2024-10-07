Мати постійний доступ до своєї електронної трудової книжки чи до інформації про призначену пенсію, субсидію/пільгу, страхову виплату можливо просто з вашого смартфона. Мобільний застосунок «Пенсійний фонд України» дозволяє подавати документи на призначення пенсії, субсидії, пільги або щомісячної грошової виплати деяким категоріям громадян, контролювати дані щодо заробітної плати, страхового стажу, укладати договір про добровільну сплату внесків тощо, інформує ПФУ.

Для цього потрібно авторизуватися на вебпорталі електронних послуг Фонду зі смартфона, обравши один із доступних способів: увійти за КЕП (кваліфікований електронний підпис), за Gov.ID (банківська картка) або за «Дія.Підпис».

Покроковий алгоритм, як авторизуватись у мобільному застосунку «Пенсійний фонд України» за допомогою системи #Gov.ID

Натисніть «Увійти за Gov.ID». Натисніть на піктограму стрілочки. Оберіть ваш банк з переліку запропонованих. Введіть номер банківської картки та натисніть «Продовжити». На ваш номер телефону надійде повідомлення з кодом підтвердження авторизації. Введіть код і натисніть «Підтвердити». Перевірте персональні дані, що з’явилися на екрані. Якщо все правильно — натисніть «Продовжити». Після авторизації у нижньому меню можна переглянути необхідну інформацію в розділі «Інфо» та в особистому профілі.

Довідково. Подати заяви щодо пенсійного забезпечення, на житлову субсидію чи пільгу, страхову виплату, договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування можливо лише після авторизації за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Завантажити додаток можна безплатно на платформі Android та iOS.