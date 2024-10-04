Якщо залишились з вечора млинці, роблю швидкий сніданок: загортаю в них сосиски та сир і обсмажую. Діти від такого у захваті!

10 тонких млинців

10 сосисок

10 тонких пластинок сиру

олія

Сосиски відварити — вони мають бути гарячими перед обсмажуванням у млинцях. На млинці викласти пластинки сиру, який добре плавиться (можна натерти плавлений сирок). Викласти сосиску, підгорнути нижній і бокові краї млинця. Згорнути його трубочкою. Нафарширувати так усі млинці. Обсмажити з усіх боків на невеликому вогні до легкої золотавості та розплавлення сиру.

Ірина КРИВОРУЧКО. м. Вінниця.