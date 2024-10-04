Днями моя сусідка Надія поскаржилась: мовляв, під вечір ледве жива, бо викопала та вивезла з ділянки 4 тачки лопуха. Питаю, а чи залишила собі корені, а вона: та навіщо вони потрібні, хай їм грець!

Лопух великий росте по всій території нашої країни. Переважно його сприймають як бур’ян, з яким слід нещадно боротись. А між тим корінь лопуха великого надзвичайно корисний. Зокрема, містить значну кількість інуліну — до 50 відсотків, а це означає, що препарати з нього дуже помічні при хворобах підшлункової залози. Причому найбільше інуліну в коренях накопичується саме восени. Тому нині — найбільш сприятлива пора для заготівлі цієї цілющої сировини. Кореневища також багаті на вітамін С, макро- та мікроелементи, мінеральні солі, білки, органічні кислоти, антиоксиданти, ефірні олії, дубильні речовини, смоли. Найбільш цінні — соковиті корені першого року вегетації, доки рослини ще не зацвіли.

Препарати з коренів лопуха мають бактерицидні, протизапальні, жарознижувальні властивості, їх застосовують для очищення крові, нормалізації рівня цукру в крові при діабеті. Чинять сечо-, жовчо- й потогінну дію, сприяють відновленню тканин в організмі. Відвари та настої вживають при виразковій хворобі шлунка, гастритах, сечокам’яній хворобі, набряках, суглобовому ревматизмі, подагрі, відкладенні солей, атеросклерозі, циститі, закрепах, хворобах ясен, випадінні волосся, шкірних захворюваннях. Вони поліпшують роботу нирок, а також обмінні процеси в організмі. Препарати кореня лопуха практично не мають протипоказань. Щоправда, їх заборонено вживати при вагітності та годуванні грудьми, можлива індивідуальна непереносимість.

ЯК ЗАГОТОВЛЯТИ ТА ГОТУВАТИ

Отже, саме восени в коренях молодих рослин накопичується максимальна кількість корисних речовин. Очищені та підготовлені корені розрізають на часточки завдовжки 10–15 см. Висушують просто неба або в провітрюваному приміщенні.

Відвар: ст.л. коренів залити 200 мл окропу, нагрівати на водяній бані 30 хв. Вживати по 100 мл теплим двічі на день за 30 хв. до їди впродовж двох тижнів.

Настій: 2 ст.л. подрібненого кореня звечора залити 0,5 л окропу, дати настоятися до ранку. Процідити та вживати теплим по пів склянки 3–4 рази на день перед їдою.

Настоянка: 2 склянки подрібнених коренів залити 0,5 л горілки або спирту. Поставити на тиждень у темному місці, періодично струшуючи. Процідити і приймати по ч.л. тричі на день перед їдою.

Також настоянка помічна у вигляді натирань при хворобах суглобів, розтягненні зв’язок тощо.

Людмила РОМАШКО. м. Прилуки Чернігівської обл.