Вони готуються без дріжджів, а виходять анітрохи не гірші: пишні, ніжні, легкі, немов пончики, і не опадають навіть після того, як охолонуть. Сметана, варення або ягоди стануть прекрасним доповненням.

* 250 мл кефіру (жирність значення не має)

* 300–350 г борошна

* 0,5 чайної ложки соди

* 1–2 столові ложки цукру

* дрібка ваніліну (або чайна ложка ванільного цукру)

* олія (для смаження)

Перед приготуванням потрібно знати деякі нюанси: кефір обов’язково брати кімнатної температури, а якщо щойно дістали його з холодильника, то трохи прогріти, щоб став трохи теплим. Соду додавати в останню чергу — так оладки вийдуть пишнішими. А також головний секрет — це сам процес смаження на добре розігрітій олії.

У миску влити кефір. Додати сіль, цукор і ванілін, перемішати. У кілька прийомів додати просіяне борошно і добре перемішати. Вам може знадобитися менше або більше борошна, бо воно буває різної якості і вологості, а також залежить від жирності і густоти кефіру. Орієнтуватися треба на консистенцію: тісто повинно вийти густим, немов сповзати з ложки. В самому кінці додати соду і ретельно перемішати. Соду гасити не треба, їй потрібне кисле середовище і вона погаситься кефіром. У готових оладках її присмак не відчувається зовсім.

Смажити оладки відразу як замісили тісто! Пишність також залежить від правильного смаження. Вогонь повинен бути середнім, а олія гарячою. Коли виклали по столовій ложці тіста, оладки повинні відразу почати смажитися, олія навколо них буде злегка пузиритися, а нижній бік підрум’янюватися, але не горіти. Якщо нагрів буде оптимальним, то оладки встигнуть добре піднятися, повністю пропечуться всередині і не опадуть після того, як знімете з вогню. Якщо нагрів буде недостатнім, оладки слабо піднімуться, при сильному — підгорять, але не пропечуться. Смажити приблизно по 2 хв. з обох боків до рум’яності (час орієнтовний, дивіться на свої оладки). Викладати на паперову серветку.

Ми розповіли дуже докладно про всі тонкощі, щоб у вас напевно все вийшло, а насправді вони готуються дуже швидко. На основі цього рецепта можна приготувати також оладки з яблуками, присипавши цукровою пудрою і корицею.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.