2 серпня завершився останній із топ-чемпіонатів Європи — Серія А. Чемпіоном Італії ще за два тури до фінішу турніру в дев’ятий раз поспіль став «Ювентус». «Інтер» в очному протистоянні з «Аталантою» здобув срібні медалі (рахункок у зустріччі 2:0). Команда Руслана Малиновського («Аталанта») (на знімку) стала бронзовим призером. Четвертим учасником Ліги чемпіонів від Апенін став «Лаціо». У Лізі Європи зіграють «Рома», «Мілан» і «Наполі», який виграв Кубок Італії. Вибули з Серії А «Лечче», за який виступає українець Євген Шахов, а також «Брешіа» і «СПАЛ».

Приз «Золоту бутсу» отримав форвард «Лаціо» Чіро Іммобіле. На його рахунку 36 голів. Без сумніву, прекрасний сезон для нападника. Почесне друге місце в рейтингу посів Роберт Левандовські, у форварда «Баварії» 34 м’ячі в Бундеслізі. Ніяк поляку не вдається отримати заповітний трофей, хоч щороку він серед головних фаворитів.

Знову серед кращих Кріштіану Роналду. Якщо минулого року в нього було 21 влучних пострілів, і португалець не потрапив навіть до десятки, то в сезоні 2019/20 він забив у чемпіонаті Італії на десять м’ячів більше, обійшов вічного конкурента Мессі й потрапив до трійки кращих голеодорів. Нагадаємо, що Роналду отримував «Золоту бутсу» аж чотири рази.

Четверте місце в списку у Тімо Вернера з «Лейпцига», який у минулому чемпіонаті Німеччини забив лише 16 голів, а в цьому цілих 28. Шість перемог у перестрілці кращих бомбардирів Європи в Ліонеля Мессі, але у 2019-му в аргентинця було 36 точних ударів, нині — лише 25. У трьох поспіль минулих сезонах Лео ставав кращим, не даючи шансів конкурентам. Однак цього сезону форварду «Барселони» встановити рекорд не вдалося, й він опинився аж на п’ятому місці в гонці голеадорів.

КОЛИ СТАРТУЮТЬ НАШІ КЛУБИ В ЄВРОКУБКАХ?

Відомі графіки жеребкування і старту 5 клубів-представників України в Лізі чемпіонів сезону 2020/2021. 31 серпня стане відомо, з ким зіграє «Динамо» і «Колос», відповідно, у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів і 2-му кваліфай-раунді Ліги Європи. «Десна» дізнається свого суперника у 3-му кваліфай-раунді Ліги Європи 1 вересня. І нарешті «Шахтар» знатиме своїх суперників по груповому етапу Ліги чемпіонів 1 жовтня, а «Зоря» у груповому етапі Ліги Європи — 2 жовтня.

МІСТЕР «ДИНАМО»!

Епопея з призначенням Мірчі Луческу в «Динамо» спочатку здавалася невдалим жартом, але 23 липня румун офіційно очолив «біло-синіх». Поки вболівальник насміхалися і жартували в соцмережах, шоковані фанати киян говорили про зраду ідеалів — дуже багато жорстких слів наговорив свого часу Луческу про «Динамо». Ультрас вимагали від працівників клубу написати навіть заяви про звільнення, розміщували в соцмережах жорстокі пости про Мірчу та ін. Навіть провели публічну розмову з Ігорем Суркісом, на якій сторони згоди не дійшли. В ЗМІ навіть з’явилася інформація, що Луческу покидає Київ. А втім, все це були лише фейки.

Нині динамівці під керівництвом Мірчі проводять насичені тренувальні дні в рамках підготовки до нового сезону. Як повідомляє офіційний сайт клубу, хлопці старанно готуються до нового сезону. Мовляв, тренування побудовані на контролі м’яча, а багато вправ із круглим націлені на вдосконалення цього компонента гри. Тож далі буде ще цікавіше!

Олександр СЕРГІЄНКО.