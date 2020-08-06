Волоски кропиви містять серотонін, мурашину кислоту, гістамін, ацетилхолін, цілий комплекс вітамінів і мікроелементів. При контакті зі шкірою людини вони проникають всередину, покращуючи кровообіг. Це дозволяє досить ефективно використовувати її для знімання болю у суглобах і лікування артриту, ревматизму, подагри, бурситу.

Візьміть пучечок верхівок молодої кропиви до 10 см, поки рослина не квітне, і побийте ним болюче місце. Потім втирайте листя, доки сік всмоктується в шкіру. Покращення кровообігу в зоні суглоба принесе полегшення, і біль мине. Щоб закріпити результат, цю процедуру робіть тричі на тиждень протягом півроку.