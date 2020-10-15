Товариський матч між збірними Франції та України завершився з рахунком 7:1. Вперше в історії в одному матчі наша збірна пропустила 7 голів. До цього більше 4 м’ячів за гру ми не пропускали. Утім на це є виправдання. На жаль, тренерський штаб не міг розраховувати на найсильніших гравців, щоб дати гідний бій серйозному супернику.

За три дні до матчу виявилося, що у двох гравців збірної — Андрія П’ятова й Тараса Степаненка — коронавірус. Через це решта гравців «Шахтаря» були змушені відправитися на самоізоляцію. Вже у розташуванні збірної позитивні тести на Covid-19 виявили у воротарів Юрія Паньківа та Андрія Луніна. Тож в заявку на матч довелося внести 45-річного Олександра Шовковського. В цьому поєдинку дебютувало одразу четверо гравців: Георгій Бущан, Ілля Забарний, Юхим Конопля та Олександр Зубков.

Розгром українців було розпочато вже на дев’ятій хвилині, коли Жиру пробивав головою. Бущан відбив м’яч, але точно туди, де опинився Камавінга. 17-річний хлопець у падінні через себе пробив у кут воріт. Цього вечора наші збірники не надто добре діяли в захисті. Ще менше в них виходило у нападі. Тож наступні голи стали логічним наслідком помилок. Жиру у своєму сотому матчі за національну збірну зумів оформити дубль. У першому випадку він завдав удару, коли проти нього грав Миколенко. Але захисник не зумів завадити супернику відзначитися. А згодом форвард вдало зіграв на добиванні, в падінні головою відправивши м’яч у ворота Бущана.

Четвертий гол у матчі ми забили у свої ворота: Миколенко невдало зіграв головою після подачі з кутового. Після цього Маліновський двічі міг забивати гарматними ударами. Але двічі з ними впорався Манданда.

Надію на прийнятний результат у другому таймі подарував Циганков. Він прийняв м’яч, пройшов суперників та завдав потужного і влучного удару. Голкіпер з його пострілом не впорався. Після цього був ще один момент. Але після удару Зубкова м’яч влучив у перекладину. Далі на футбольному полі була лише одна команда — збірна Франції. Вони влаштували справжнє побоїще. Особливо старався Мбаппе. Він віддав пас п’ятою, коли забивав Толіссо. Сам обіграв кількох гравців, коли забивав шостий гол у ворота Бущана. Сьомий м’яч вже наприкінці зустрічі вколотив Грізманн після незначного рикошету від Забарного.

Через два дні на третій, після товариського матчу зі збірною Франції, колектив Андрія Шевченка приймав на НСК «Олімпійський» команду Німеччини в рамках третього туру Ліги Націй (на фото). Матч відбувся з глядачами. Напередодні УЄФА дав дозвіл заповнювати стадіони на 30 відсотків від загальної місткості арени. Так що цього разу наша команда була зі справжньою підтримкою. Однак це не допомогло. Хлопці поступилися із рахунком 1:2. Два голи німецька команда оформила у першому таймі.

У наші ворота забивали Матіас Гінтер на 20 хвилині та Леон Ґорецка на 49-й. У другому таймі Руслан Маліновський реалізував пенальті на 77 хвилині, але відігратися українська збірна так і не змогла. Головним героєм матчу по праву можна вважати Георгія Бущана. Так, був «привоз» з його боку, але загалом він показав дуже солідну гру. Голкіпер щонайменше в чотирьох моментах врятував нас від пропущеного гола.

Загалом гра була цікавою. Тренерський штаб зробив висновки після гри з французами. Наші гравці добре використовували швидкі атаки. Утім, як кажуть, клас є клас.

Олександр СЕРГІЄНКО.