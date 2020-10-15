Збирати насіння гарбуза можна як з повністю, так і не зовсім дозрілих плодів. А от у перестиглих або таких, що довго лежали після збирання, насіння може почати проростати або навіть псуватись.

Гарбуз обережно розрізають гострим, не дуже довгим ножем, виймають насіння. Воно повинно бути білим і щільним на дотик. Якщо турбуєтесь про чистоту рук, можете перед тим одягнути гумові рукавички або ж виймати насіння ложкою. Щоб очистити його від м’якоті, достатньо покласти в друшлак та промити під струменем холодної води, доки втратить в’язкість. Вибраковують пошкоджене та порізане. Насіння висипають на рушник і накривають ним зверху. Так залишають на кілька годин, щоб полотно увібрало вологу. Далі викладають в один шар на полотні або папері та просушують на сонячному підвіконні або в сухому теплому приміщенні на металевих піддонах, встелених пергаментним папером. Однак таке висушування буде тривалим. Є й більш швидкі способи.

СКОВОРІДКА

Можна сушити насіння на сухій сковорідці на середньому вогні, постійно помішуючи, близько 15 хв. Важливо не допустити підгоряння!

ЕЛЕКТРОСУШАРКА

Висушують при 70 градусах, розклавши по піддонах, до потрібного стану.

ДУХОВА ШАФА

Висушують при температурі 60–80 градусів, розкалавши тонким шаром та періодично помішуючи. Дверцята краще трохи прочинити. Можна сушити й при вищих температурах, однак потрібно весь час бути поруч і контролювати процес.

МІКРОХВИЛЬОВКА

У мікрохвильовій можна сушити на потужності 600 Ватт. Тривалість індивідуальна: залежить від виду печі. При будь-якому способі висушування насіння насипають тонким шаром. На поверхні добре висушеного є прозора плівка, яка легко відділяється. Ядро має бути темно-зелене з білими прожилками.

Зберігати можна лише повністю висушене насіння, бо сире швидко запліснявіє. Краще тримати його в пакетах із натуральних матеріалів у сухому, темному, добре провітрюваному місці при температурі 16–18 градусів та вологості не вище 75 відсотків. Підійдуть для зберігання також скляні або керамічні ємності.

Насіння гарбуза можна не лише вживати в чистому вигляді, а й додавати до печива, хліба, каш, овочевих салатів, соусів.

Людмила РОМАШКО.