Простий, ситний і дуже смачний пиріг — візитна картка Яворівського краю. Незважаючи на доступність інгредієнтів, він настільки оригінальний, що місцеві жителі подали заявку на внесення цієї випічки до переліку нематеріальної культурної спадщини.

Кожна господиня пече і подає його по-своєму: з борщем, грибною юшкою, мачанкою, просто зі сметаною або кислим молоком. Одні формують відкритий пиріг, інші загортають начинку в тісто. Начинка — варена гречка, змішана з відвареною картоплею і заправлена ​​шкварками, а в піст — з цибулевою засмажкою. Готовий пиріг місцеві господині змащують шматочком сала, загортають у пергаментний папір і накривають рушником, щоб скоринка добре просочилася. Наступного дня пиріг можна підсмажити на сухій сковороді й він знову стане м’якеньким.

Тісто:

* 15 г свіжих дріжджів

* 550–600 г борошна

* 370 мл води

* 2 столові ложки олії (без запаху)

* 1,5 столові ложки цукру

* чайна ложка солі

* яйце (для змащування)

Начинка:

* склянка гречки

* 5 середніх картоплин

* велика цибулина

* сіль за смаком)

* чорний мелений перець (за смаком)

* олія (для смаження)

Господині стверджують, що у традиційному яворівському пирозі начинка має переважати, але дехто любить навпаки, щоб було більше пухнастого тіста. Для опари воду підігріти, щоб була теплою. Розвести в ній дріжджі і цукор. Всипати 100 г борошна, перемішати. Поставити опару до утворення пінної шапочки на 20–25 хв. в тепле місце. Додати сіль, всипати борошно. Перемішати, щоб більша частина борошна зволожилася і ввібрала рідину. В кінці ввести олію. Вимісити до гладкості. Тісто виходить м’яким і трохи липне до рук. Округлити в кулю і покласти в миску, змащену невеликою кількістю олії, щоб не прилипало до посуду. Залишити на розстоювання приблизно на 40 хв. Після цього тісто обім’яти і знову поставити на розстоювання, щоб збільшилося в об’ємі в два рази — так пиріг вийде пишним.

На замітку: якщо готуєте з сухими дріжджами, то їх знадобиться чайна ложка. Активуйте їх згідно з інструкцією.

Доки підходить тісто, приготувати начинку. Картоплю відварити в мундирі (щоб начинка вийшла ароматнішою) до готовності. Очистити, гарячою розім’яти на пюре. Гречку залити 2 склянками води, відварити до напівготовності приблизно 10–12 хв. (дійде до готовності в духовці). Якщо залишилася, зайву воду злити. Гречку перекрутити на м’ясорубці — це робиться для того, щоб начинка не розсипалася. Подрібнену цибулину обсмажити у великій кількості олії до золотистого кольору. Гречку, картоплю і цибулю з олією змішати. Добре посолити, поперчити, щоб начинка не була прісною. Тісто розділити на велику (для низу) і меншу (верху) частини. Велику частина не дуже тонко розкачати, викласти у форму, сформувавши бортики. Викласти рівномірно начинку. Накрити тістом. Краї защипнути. Верх проколоти виделкою для виходу пари. Змастити яйцем. Поставити в розігріту до 190 градусів духовку. Випікати 40-45 хв.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.