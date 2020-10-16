Полиці наших супермаркетів ущерть заповнені продуктами тривалого зберігання. Щоб «продовжити» життя м’ясним консервам, ковбасам та солодощам, поліпшити їх колір та смак, виробники активно використовують різноманітні харчові домішки.

ВИВЧАЙТЕ МАРКУВАННЯ!

Аби випадково не схопити смакоту, нафаршировану небезпечною «хімією», завжди вивчайте склад продукту перед купівлею. Така корисна звичка допоможе вам зберегти здоров’я, а іноді — й життя. Адже деякі домішки можуть спричиняти підвищену збудливість, алергію, астму, захворювання шлунково-кишкового тракту і навіть онкологічні недуги.

Виробник зобов’язаний вказувати повний склад продукту на пакуванні. Для того, щоб цей перелік був лаконічнішим, у 1953 році в країнах Євросоюзу вигадали міжнародну систему кодування харчових домішок із використанням літери «Е» та кількох цифр. За першою з них можна зрозуміти мету застосування добавки: барвники позначаються цифрами від 100 до 182, консерванти — від 200 до 299, антиоксиданти — від 300, стабілізатори — від 400, емульгатори — від 500, підсилювачі смаку — від 600.

Загальний принцип, за яким треба обирати харчі з «єшками», простий: що їх менше, то краще. Надто вже часто цей «набір Франкенштейна» використовують, аби замаскувати наявність в продукті дешевої низькоякісної сировини.

«АСКОРБІНКА» ТА ІНШІ КОРИСНІ ВИНЯТКИ



Варто пам’ятати, що серед харчових добавок є безпечні й навіть корисні — як-от аскорбінова кислота (Е300), більш відома як вітамін С. Такий антиоксидант застосовують, щоб запобігти окисленню та зміні забарвлення продукту. Серед харчових барвників безпечними й корисними вважають куркумін (E100), рибофлавін або вітамін В2 (E101), хлорофіл (E140) та антоціани (E163). Усе це — натуральні барвники, які, на відміну від синтетичних, не викликають побоювань.

Краще віддавати перевагу й натуральним консервантам. Безпечними є оцтова та молочна кислоти — E260 і E270, сорбат калію E202 та діоксид вуглецю E290. Серед емульгаторів і стабілізаторів питань не викликають E406, Е420, Е440, Е500 та Е507.

ПЕРЕГОДОВАНІ ГЛЮТАМАТОМ



А от майже всі підсилювачі смаку є шкідливими для здоров’я. Найчастіше в складі різноманітних продуктів зустрічається глутамат натрію — E621.Ця речовина дозволена до використання, проте ставлення до неї суперечливе.

Цікаво, що в помірних кількостях глутамат натрію не може зашкодити, але у тому й річ, що пересічний споживач просто «перегодований» ним. Популярний підсилювач смаку щедро додають у ковбаси, сосиски, чипси, сухарики, різноманітні напівфабрикати, супи швидкого приготування, соуси, спеції та прянощі.

Фахівці попереджають, що надмірне споживання глутамату натрію сприяє підвищенню тиску, спричиняє мігрені, шкодить роботі нирок, серця та судин. Тому людям, що мають серцево-судинні захворювання, краще уникати такої «хімії». Тривале її вживання може на додачу спричинити гастрит і виразку шлунка.

ПІНИСТА ЄШКА В ЧАШЦІ

Підступні «єшки» чатують на споживача навіть у філіжанці з кавою — якщо її «м’який вершковий смак» створюють за допомогою шкідливих домішок.

Ну хто з нас не купував розчинну каву «три в одному» з яскравого пакетика-стікера?! Напоям швидкого приготування віддають перевагу чимало офісних працівників… Та якщо уважно вивчити їх склад, бажання ковтнути «швидкої кави» миттєво зникне.

Аби здешевити свій продукт, виробники навчилися віртуозно виготовляти вершки до кави без молока, за допомогою рослинних жирів. А щоб «підробка» виглядала апетитніше, її прикрашають штучною пінкою, створеною за допомогою фосфатів (Е451 чи Е340). Між іншим, щось подібне використовують і в пральних порошках…

У натуральних продуктах фосфати теж зустрічаються, проте в помірній кількості. Надлишок цих речовин ми отримуємо якраз із «вишуканого» магазинного меню. Фахівці порахували, що нині фосфати додають приблизно у 70 відсотків продуктів — без них не обходяться виробники сосисок, ковбас, шинки та іншої смакоти. Такі «єшки» значно продовжують термін зберігання м’ясних виробів та покращують їх смак. Додають фосфати також у плавлені сири, овочеві й фруктові консерви, кондитерські вироби та солодкі газовані напої… Одне слово, майже в усе.

ВИХІД ОДИН



Фахівці радять уникати продуктів, що містять харчові домішки Е340 (фосфати калію), Е452 (поліфосфати натрію, кальцію і калію), Е339 (фосфати натрію) та Е341 (ортофосфат кальцію). Річ у тім, що надлишок цих речовин знижує здатність організму засвоювати кальцій, що в свою чергу порушує роботу нирок і призводить до остеопорозу. У дорослих уповільнюється розумова діяльність, з’являється зайва вага, порушення в роботі серцево-судинної системи, а в дітей — знервованість та різкі зміни настрою.

Убезпечитися від таких неприємностей просто: варто відмовитися від купівлі продуктів із високим ступенем обробки або принаймні зменшити їх кількість у щоденному меню. Споживайте натомість достатню кількість фруктів та овочів, бобових і цільних злаків, а також горіхів, яєць, нежирного м’яса, риби та кисломолочних продуктів. Частіше готуйте вдома і пам’ятайте, що найпростіші продукти зазвичай і є найкориснішими.

Інна ПОЛЯНСЬКА.

Довідково

Класифікація харчових домішок:

E100–E182 — барвники, що підсилюють або відновлюють колір продукту.

E200–E299 — консерванти, що збільшують термін зберігання продуктів, захищаючи від мікробів і грибків.

E300–E399 — антиоксиданти, що захищають продукти від окислювання.

Е400–E499 — стабілізатори та загущувачі — зберігають необхідну консистенцію продуктів.

E500–E599 — емульгатори — створюють однорідну суміш.

E600–E699 — підсилювачі смаку та аромату.

Е700–Е800 — запасні індекси (на випадок появи нових добавок).

E900–E999 — піногасники — попереджають або знижують утворення піни, надають продуктам приємний зовнішній вигляд.

Глазурувачі, підсолоджувачі, розпушувачі, регулятори кислотності входять у всі вказані групи та до нової групи E1000.

Шкідливі «єшки»:

E103, E105, E121, E123, E125, E126, E130, E131, E142, E152, E210, E211, E213–Е217, E240, E330, E447 — можуть спричинити появу злоякісних новоутворень.

E221–Е226, E320–Е322, E338–Е341, E407, E450, E461–Е466 — спричиняють захворювання шлунково-кишкового тракту.

E230, E231, E232, E239, E311–Е313 — можуть спричиняти алергію.

E171–Е173, E320–Е322 — спричиняють захворювання печінки та нирок.