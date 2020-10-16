У літньому віці людина повинна більше піклуватися про своє харчування, ніж у попередні роки життя. Адже саме воно є неодмінною умовою довголіття, збереження працездатності, бадьорості.

Основні принципи: помірність і часте, дрібне харчування не менше 4-х, а більш оптимально – 6 разів на день. Важливо, щоб ранок починався з повноцінного сніданку. Зниження споживання солодкого і жирного сприяє збільшенню тривалості життя.

Обмеження в харчуванні в літньому і тим більше в старечому віці (старше 75 років) має помірний характер. Ослабленій літній людині не зашкодить насичена енергією їжа. Введіть у свій раціон цільнозерновий і хліб з висівками, нежирні кисломолочні продукти та багаті на клітковину крупи: вівсяну, пшеничну, гречану. Наповніть його продуктами, багатими на антиоксиданти, які забезпечують захист клітин організму від шкідливого зовнішнього впливу, а тому знижують ризик розвитку хвороб і уповільнюють процеси старіння. Це яскраві овочі та фрукти, зелень, цибуля, часник, солодкий перець, горіхи, насіння, зерна та боби, кисломолочні напої, особливо йогурти, а також риба. Такі продукти повинні постійно бути на вашому столі: