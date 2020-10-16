Збираємося поєднати долі з моєю обраницею і повінчатися. Ми воцерковлені, знаємо, що є дні тижня, коли не вінчають, так само як і під час постів. Та може, дасте пораду, який день краще обрати з-поміж дозволених Церквою?

Василь і Катерина. Хмельницька область.

Відповідає керівник недільної школи «Чадо» при Свято-Михайлівському Золотоверхому чоловічому монастирі протодиякон Петро ЛОПАТИНСЬКИЙ.

– Одразу нагадаю: в Православній Церкві вінчання не проводяться під час постів, великих православних свят, а також по вівторках, четвергах і суботах. Якщо ви берете активну участь у церковному житті й іще не вінчані, раджу попросити причастити вас під час цього Таїнства. Для цього домовтеся в церкві, щоб вас повінчали в той день, коли є літургія, одразу по її закінченні, найліпше – в неділю. Це буде набагато цінніше для майбутнього молодої родини, аніж, приміром, гарна зачіска нареченої, яку часом починають робити мало не з 6-ї години ранку.

Тож раджу майбутньому подружжю не зводити приготування до вінчання до зовнішніх атрибутів, а натомість разом з усіма парафіянами прийти на Службу Божу і взяти участь в літургії, після якої вас повінчають, залишивши для вас Святі Дари, і причастять ними. Момент, коли молодятам дають спільну чашу з вином, найбільше наближає нас до давньої традиції вінчання.

Відповідь шукала Ольга ГОЙДЕНКО.