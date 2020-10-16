Якісь старі простирадла, особливо лляні, йдуть на рушники для кухні, ними можна накрити каструлі з кашами або супами, з чогось змайструвати килимки або прихватки, щось рветься на ганчірки. Як кажуть економні господині, «зайвих ганчірок в господарстві не буває».

ЯКЩО НОГИ МЕРЗНУТЬ



Пошийте з простирадла мішечок, наповніть сіллю, піском або крупою, нагрівайте в батареї опалення або духовці (поклавши на фольгу або пергамент). Підкладайте під ноги на ніч, якщо дуже мерзнете.

Ні ШЕРСТИНКИ НІ ПУШИНКИ



Коли напірник подушки стає тонким (він як і будь-яка тканина зношується), особливо по куточках, то з нього починає лізти пір’я. Можна зробити другий напірник з простирадла — так ви ще й оновите подушку. Такий саме «чохол» можна пошити з двох простирадл для занадто колючої ковдри нестандартної форми, для яких складно знайти підковдру.

ВІД ПРОТЯГІВ



Зі старого простирадла виходить чудовий валик, яким можна утеплити вікна та двері в період холодів. Виріжте два прямокутники, що підходять за розміром нижній частині дверей або вікна. Зшийте по трьом сторонам, набийте обрізками, що залишилися від простирадла, і зашийте. Підкладайте таку подушку під місця, звідки дме — вона однозначно додасть кімнаті тепла.

ДЛЯ РЕМОНТУ

Коли будуть проводитися брудні ремонтні роботи або фарбування, тримайте напоготові зношені простирадла. Накрийте ними підлогу та меблі — вся обстановка залишиться незабрудненою. Потім їх можна випрати для повторного використання.

ПРИБИРАННЯ БЕЗ ПИЛУ



Змочіть простирадло і відіжміть, щоб воно було вологим. Накрийте ним диван або крісло і просто через простирадло вибийте меблі. Пилу не буде, він осяде на мокрій тканини зі зворотного боку.