Ароматні гриби, яскраві й соковиті овочі, пікантні приправи — чудове доповнення до квасолі.

* 300 г сухої квасолі

* 300 г печериць

* солодка перчина

* велика цибулина

* велика морквина

* 2 зубчики часнику

* 2 столові ложки томатної пасти

* столова ложка цукру

* чайна ложка солі

* чайна ложка меленої паприки

* чверть чайної ложки чорного меленого перцю

Квасолю бажано замочити на ніч. Відварити до готовності в достатній кількості води (рідина повинна залишитися, вона знадобиться при тушкуванні) до готовності — вона має бути м’якою, але не розпадатися. Печериці нарізати скибочками, цибулину, перець і моркву — дрібними кубиками. Обсмажити гриби в олії до повного випаровування вологи. Окремо обсмажити цибулю до золотистого кольору, викласти до грибів. У цій же олії обсмажити спочатку моркву, а потім перець до м’якості. Овочі та квасолю з’єднати. Перемішати і заправити страву томатною пастою, цукром, сіллю, паприкою і перцем. Долити відвар, що залишився від квасолі. Щоб страва не була сухою — налийте 1–1,5 склянки. Тушкувати під кришкою на слабкому вогні близько 20 хв. За цей час всі інгредієнти обміняються смаками і ароматами. В кінці додати подрібнений часник. Готувати ще 2–3 хвилин. За необхідності страву досолити за смаком.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.