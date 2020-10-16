Вирішили вирощувати горіхи, адже треба десь копійку заробляти. Висадили кілька саджанців хорошого сорту – Ідеал. А ще хочу поцікавитись: чи виростуть хороші дерева з насіння цих горіхів? І чому воно погано сходить?

Сергій ВЕРЕЩАКА. Харківська обл.

Вирощуванням горіхів сорту Ідеал вже не один рік займається наш дописувач Максим ПОТИЛЬЧАК із Вінниччини. Чоловік стверджує: хороші дерева меал вже не один рік займається ожна успішно виростити і з плодів. Адже на відміну від багатьох інших плодових, сіянці волоського горіха, вирощені з насіння, нерідко навіть перевищують характеристики материнського дерева. А крім того, не доведеться витрачати кошти на покупку саджанців.

Плоди на посів господар радить відбирати від дерев із найкращими горіхами. Вони мають бути цілі (через пошкодження всередину можуть потрапляти шкідники), здорові, добре достиглі й неодмінно – свіжі! Перед посадкою плід вивільняють від навколоплідника – перикарпа. Висівати їх можна навесні та восени. Перевага осінньої посадки: горіхи перед тим не потрібно стратифікувати.

Протягом 3 діб перед посадкою їх вимочують у воді, періодично міняючи. Поділився садівник й іншими секретами успішного пророщування горіхів. Так, до землесуміші, де проростатимуть, необхідно додавати вологий пісок. Також важливо укладати горіх на ребро і в жодному разі – не вістрям вверх, бо так заплодоносить набагато пізніше. Землю після посіву злегка ущільнюють, щоб добре прилягала до насіння. В одну ямку можна висадити кілька плодів, радить, адже зійдуть далеко не всі. Якщо ж проростуть усі, слабкі сіянці вибраковують, залишаючи лише найміцніші.

Горіхи не можна висаджувати на місцях із глибоким заляганням ґрунтових вод, а також поблизу споруд, бо дерево має розгалужену кореневу систему, яка з часом може пошкоджувати фундамент. Краще віддати перевагу суглинистим ґрунтам. Глибина загортання – 7–10 см. Посіви краще замульчувати опалим листям, сухою травою тощо шаром 10–20 см. Це сприятиме збереженню вологи в ґрунті, особливо якщо зима буде малосніжна.

Коли саме горіхи зійдуть, питання досить складне, бо це залежить від багатьох факторів, зокрема, від товщини шкірочки. Якщо ж, каже Максим Потильчак, ви отримали хороші плоди восени, але висіяти бажаєте навесні, їх потрібно стратифікувати протягом 3–4 місяців. Для цього прикопайте в ящику з вологим піском та зберігайте в погребі при температурі 3–7 градусів. Горіхи в ящик треба укладати так, щоб не торкались один одного, та повністю присипати піском. Раз на місяць його треба зволожувати. Та- ким чином ядра не висохнуть, і якість та продуктивність горіхів збережеться.

Перших врожаїв можна чекати вже через 5 років, однак активне плодоношення розпочнеться років через 10. Горіх любить свободу, тому відстань між деревами має бути не менше 10 м. Поряд небажано висаджувати городні культури.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.