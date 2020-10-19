2 жовтня 2020 року книга відгуків та пропозицій остаточно втратила свою чинність, що передбачено наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України №1130.

Відтепер у куточку споживача повинна міститися інформація про найменування власника або уповноваженого ним органу, адреси і номери телефонів органів, що забезпечують захист прав споживачів.

Покупець може звернутися до Держпродспоживслужби (044) 364-77-80), на Урядову телефонну гарячу лінію (тел. 15-45), до Державної фіскальної служби.