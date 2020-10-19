На запитання читачів і редакції відповідає заступник начальника відділу роботи з договорами щодо надання первинної медичної допомоги управління договірної роботи Департаменту договірної роботи НСЗУ Тетяна БАЛТЯН.

— Живу в маленькому селі, маю вже 75 років. Здоров’я — як у старої людини. Треба від тиску пити таблетки, серце підтримувати. По телевізору, в «Порадниці» розповідають про медичну реформу, безкоштовні ліки, лікування. А як можу отримати ті доступні ліки, коли навіть телефону мобільного не маю, й ось телефоную з чужого, спасибі, добрі люди допомогли?

Галина Олексюк. Житомирська обл.

— Сімейний лікар може виписати електронний рецепт і в паперовому вигляді, роздрукувавши його, віддає вам на руки. Зазначаю, отримати лікарські засоби за програмою «Доступні ліки» може будь-який громадянин України, який має серцево-судинні захворювання, цукровий діабет 2 типу або бронхіальну астму.

— А в сільському ФАПі можуть допомогти?

— ФАП — це структурний підрозділ амбулаторії, і там завжди є медсестра. Але щонайменше раз на тиждень (це вирішує загалом керівник медзакладу, скільки разів) туди приїздить лікар, аби надати необхідну допомогу пацієнтам, веде їх прийом. За необхідності виписує рецепти. Ще раз хочу звернути увагу читачів, що рецепт на лікарські засоби можна виписувати в кількості, передбаченій для тримісячного курсу лікування.

— Доброго дня! Моєму чоловіку поставили діагноз: онкологія. Не треба розповідати, скільки грошей потребує таке лікування. Чи входить воно в програму медичних гарантій? На що можемо розраховувати?

Надія Гаврилівна. Хмельницька обл.

— Так, є кілька пакетів медичних послуг для онкохворих на вторинному і третинному рівнях. Вам тільки треба взяти направлення в сімейного лікаря до вузького фахівця — онколога, щоб надалі отримувати послуги з лікування чоловіка безкоштовно.

Національна служба уклала договори з 118 медичними закладами на надання послуг із діагностики та лікування онкологічних хвороб. З них: 33 заклади — на надання послуг з діагностики та радіологічного лікування, 117 закладів — на послуги з діагностики та хіміотерапевтичного лікування.

Безоплатна допомога пацієнту з онкозахворюванням в межах Програми медичних гарантій включає: інструментальну та лабораторну діагностику; проведення хірургічного втручання в умовах стаціонару; проведення радіо- та хіміотерапії в стаціонарних та амбулаторних умовах; лікарські засоби з Національного переліку; медичний догляд, перебування та харчування під час перебування у стаціонарі в лікарні; психологічну підтримку.

Додатково пацієнт зможе безоплатно отримати ліки, що централізовано

закуповуються за кошти державного бюджету за різними державними програмами. Інформація про наявність відповідних ліків у конкретній лікарні має бути розміщена на офіційному веб-сайті медзакладу та органу місцевої влади, а також на інформаційній дошці в лікарні.

— Пані Тетяно, нагадаймо ще нашим читачам, які саме дослідження включає програма медичних гарантій для раннього виявлення раку і що потрібно, аби ними скористатися?

— Так, програму ранньої діагностики онкозахворювань ми запровадили цього року. До Програми медичних гарантій включено 6 інструментальних досліджень, спрямованих на ранню діагностику найпоширеніших серед населення онкозахворювань. Серед них, зокрема, мамографія, колоноскопія, езофагогастродуоденоскопія, бронхоскопія, цистоскопія та гістероскопія. Це допоможе виявляти онкозахворювання на ранніх стадіях та вчасно починати їхнє лікування. Ці дослідження для пацієнта є безоплатними. Для проходження обстеження лікар має його рекомендувати, зважаючи на підозру новоутворення, і виписати направлення. Щоб пройти дослідження для ранньої діагностики онкозахворювань безоплатно, пацієнту потрібно звернутись до свого сімейного або лікуючого лікаря, який випише направлення на обстеження, та обрати медзаклад для проходження дослідження.

НСЗУ уклала договір з 682 медзакладами на надання послуг з проведення інструментальних досліджень для ранньої діагностики онкозахворювань. 36 із них — приватні. За направленням лікаря пацієнт може обрати будь-який заклад, щоб пройти обстеження.

— На жаль, попри те, що реформа в медицині працює вже не один рік, люди ще мало обізнані з можливостями, які вона надає.

— Тому ми й закликаємо також звертатися на гарячу лінію НСЗУ 16-77, аби могли скористатися порадами наших фахівців. А також радимо підписатись на нашу сторінку у фейсбук НСЗУ для пацієнта https://www.facebook.com/nszu.care

— Хотіла повести маму на мамографію, та й сама обстежитися. Обидві — пенсіонерки, звісно, грошей немає. Але на безкоштовне обстеження не вдалося потрапити. Сімейна лікарка направлення не дала, мовляв, не бачить потреби, симптомів. Чи правильно вона вчинила? І якою вже має бути та потреба?

Надія. м. Київ.

— Не можу дати вам однозначної відповіді, не знаючи про ваш реальний стан. Та все ж таки сімейний лікар приймає рішення щодо направлення до вузького спеціаліста чи на лабораторне обстеження. Є відповідний пакет безкоштовних медичних послуг на вторинному рівні, він так і називається «Мамографія». Підстави для надання такої послуги: направлення лікаря з надання ПМД, з яким укладено декларацію або лікуючого лікаря, та вік пацієнтки від 40 років і старше.

Якщо не довіряєте своєму сімейному лікареві, можете підписати декларацію з іншим. Адже коли немає нормальної комунікації між пацієнтом і сімейним лікарем — це недобре. Сімейний лікар має детальніше, дохідливо пояснювати людині, чому можна без певного обстеження поки що обійтися, або навпаки — чому вкрай необхідно зробити якесь обстеження.

— Коли від пацієнта вимагають гроші, що робити? Кому й куди скаржитися? Наприклад, мені сказали заплатити за рентген.

Володимир Васильович.

— Це дослідження у нас безкоштовне. Теж робиться на вторинному рівні. На жаль, подібні випадки, як у вас, ще трапляються. У такому разі найперше треба звертатися до керівника медзакладу, з’ясовуючи, на якій підставі з вас вимагають гроші. Також можна направити офіційний лист на адресу НСЗУ, або подати скаргу через сайт НСЗУ https://nszu.gov.ua/, відкривши розділ «Громадянам». Для того, щоб правильно оформити скаргу, потрібно:

Зазначити власне прізвище, ім’я та по батькові, дату народження (в форматі день, місяць, рік), а також дату події, яка сталась. Правильно вказати назву лікарні. Цю інформацію можна отримати в реєстратурі закладу, на сайті місцевого департаменту охорони здоров’я або ж на дашборді НСЗУ. Написати посаду, прізвище, ім’я та по-батькові особи, яка відмовилася надати допомогу, вимагала оплату за медичні послуги, ліки чи інші матеріали. Детально описати ситуацію: в наданні якої саме послуги вам відмовили, або за яку вимагали гроші. За можливості варто зазначити суму коштів, яку довелось витратити, або яку вимагали. Вказати контакти, які допоможуть зв’язатися з пацієнтом: номер телефону, електронну адресу.

Якщо залишилися запитання стосовно оформлення звернення зі скаргою, завжди можна подзвонити у контакт-центр НСЗУ за безоплатним номером 16-77. Розумію, що не всім хочеться розголошувати цю інформацію, аби не зіпсувати стосунки зі своїми лікарями, але інакше ми не зможемо реагувати і впливати на ситуацію.

— Раніше я робила щеплення від сезонного грипу за власні кошти. Цієї осені хочу теж. Чи буде вакцинація вже безкоштовною?

Анастасія. Київська обл.

— Безкоштовною вакцинація може бути лише відповідно до Національного календаря щеплень. На жаль, вакцина від грипу до нього не входить. Знаю, що десь до 15 жовтня кілька видів вакцин від грипу вже надійдуть у лікарні та аптеки, де їх можна буде придбати за власні кошти та вакцинуватися.

— Коли донька з іншого міста гостювала в нас, їй стало зле. Швидку вдалося викликати, адже стан насправді був невідкладний. Слава Богу, її вчасно прооперували, виявилося, апендицит. Але за все ми там платили. А якими мають бути дії у таких випадках, щоб отримати безкоштовне лікування? І чи входить той самий апендицит у пакет медичних гарантій?

Наталя Петрівна.

— Зрозуміло, що це ургентна ситуація. Такі послуги, а саме проведення хірургічних операцій, надаються за пакетом надання медичних послуг «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах». Підстави для їх надання такі:

1) направлення лікаря з надання ПМД, з яким укладено декларацію; направлення лікуючого лікаря;

2) доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;

3) направлення з іншого клінічного підрозділу закладу в разі перебування пацієнта на стаціонарному лікуванні;

4) самозвернення у невідкладному стані.

Тож з вас не мали права брати ніяких грошей.

— Свого часу перехворіла на менінгіт. Цього літа сталося загострення. Кілька разів викликали швидку — відмовлялася приїхати, мовляв, на такі виклики не їдемо, і в зв’язку з карантином вас усе одно не госпіталізують. А стан погіршувався. Тільки використавши зв’язки родичів, вдалося все ж потрапити на стаціонарне лікування. Воно було, як і раніше, платним. Хіба так може бути? Хіба лікарні не закуповують ліки? Чому пацієнти мають за них платити, коли, як ви декларуєте, гроші ходять за пацієнтом?

Олеся.

— Такі послуги входять у пакет «Стаціонарна допомога дорослим і дітям без проведення хірургічних операцій». Це госпіталізації за широким переліком спеціалізацій і станів, які не потребують хірургічного втручання. Така госпіталізація включає: профілактику, діагностику, лікування (в тому числі медикаментозне), медичну реабілітацію в гострому періоді. Щодо ліків, то в межах госпіталізації заклад має забезпечити медичні вироби, витратні матеріали та лікарські засоби з Національного переліку основних лікарських засобів. А також ті ліки, які заклад отримує через централізовані закупівлі. Інформація про наявність відповідних ліків у конкретній лікарні має бути розміщена на офіційному веб-сайті медзакладу та органу місцевої влади, а також на інформаційній дошці в лікарні.

Звісно, ще багато є негативних моментів стосовно платного лікування, не можемо все відразу змінити по всій Україні. На жаль, людський фактор важко побороти.

— Що робити, якщо в аптеці закінчились безкоштовні ліки? І чи можна замовити їх доставку, якщо в населеному пункті немає іншої аптеки, яка уклала договір?

Алла Петрівна.

— Із приводу доставки нічого не можу сказати, це вже потрібно вирішувати з аптекою. Зазначу, що не варто чекати до останнього, тим паче зараз це можна робити на 3 місяці наперед. Аби не виникала така ситуація, як ось у вас. Хочу ще сказати з приводу виписування електронних рецептів. Новий рецепт на «Доступні ліки» може бути виписаний: за 7 днів до закінчення строку, на який було виписано попередній лікарський засіб, якщо такий строк становить або перевищує 21 день; за 3 дні до закінчення строку, на який було виписано попередній лікарський засіб, якщо такий строк є меншим за 21 день.

Також, якщо хтось із рідних або сусідів їде до іншого міста, можна записати йому номер електронного рецепта, аби він отримав і привіз вам необхідні «Доступні ліки».

— Чи можна без особистого звернення до лікаря, щоб зайвий раз не відвідувати медичну установу, отримати рецепт? Наприклад, просто звернувшись по телефону.

Ігор Петрович. Київська обл.

— Якщо ваш сімейний лікар знає про ваші хронічні захворювання, то, звісно, на свій розсуд, може це зробити. Це все індивідуально вирішується між лікарем і пацієнтом.

— Скільки медичних препаратів може отримати один пацієнт, якщо має не одне хронічне захворювання? Чи є обмеження?

Назар Стефанович. М. Івано-Франківськ.

— Немає жодних обмежень. Скільки показано відповідно до встановленого діагнозу, стільки лікар може виписати рецептів на «Доступні ліки» пацієнту.

— Мені видалили щитовидну залозу і призначили тироксин приймати довічно. Змушена щомісяця ходити за рецептом. Чи можна взяти його на більш довгий період, приміром на рік?

Олена.

— Ні. Адже це пільгові ліки, та механізм реалізації прав пацієнта на отримання таких лікарських засобів урегульовано постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.98 р. №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань», та отримаєте за рахунок коштів місцевого бюджету. Й постачання їх відбувається не на рік, а щомісячно.

— Просила в сімейного лікаря направлення до вузького спеціаліста, а вона мені відмовила. Сказала, лікуватиме сама. Чи правильні такі дії, і що можу зробити в такій ситуації?

Мілада Анатоліївна. м. Київ.

— Якщо ваш сімейний лікар вважає, що може надати вам фахову допомогу, знає, як правильно вас лікувати, то це його право. Може, хіба що, направити вас зробити лабораторні дослідження, аби краще зрозуміти картину захворювання. Сімейний лікар вирішує, чи потрібна вам ще додаткова консультація вузького спеціаліста. Якщо ж ваш стан не поліпшуватиметься, а лікар наполягатиме на своєму, тоді можете звернутися до іншого сімейного лікаря, уклавши з ним попередньо декларацію. Це все вирішується на індивідуальному рівні.

— Ходила до поліклініки, лікувала запалення горла. За кілька днів почулася зле, піднялася температура, пропав нюх. Здала тест на коронавірус (ще потрібно було дуже наполягати, аби зробили це безкоштовно, бо відразу не хотіли), за тиждень прийшов позитивний результат. Зараз на лікарняному, вдома. Тепер треба робити повторне тестування — лікар каже, треба йти до нього на прийом. Ходити з таким діагнозом — коронавірус?

Оксана. Київська обл.

— Ні. Якщо у вас з’явились симптоми COVID-19, такі як лихоманка, кашель, задишка, утруднене дихання, ви маєте зателефонувати своєму лікарю, з яким уклали декларацію. Наголошую, не йдете до лікаря на прийом, а телефонуєте йому. За необхідності він спрямує до вас мобільну бригаду для взяття аналізів для тестування на COVID-19. Тобто не шукаєте самостійно, де зробити тестування, і не йдете до лабораторії, щоб здати аналіз. За викликом лікаря до вас додому зобов’язана приїхати мобільна бригада. Вона бере у вас зразки для тестування і доставляє їх в лабораторію. Повторне тестування — так само.

Якщо не маєте свого лікаря, або він відмовив у виклику мобільної бригади попри наявність у вас симптомів, необхідно зателефонувати на регіональну телефонну гарячу лінію з питань COVID. Тоді бригаду викличе диспетчер обласної гарячої лінії. Номер телефону можна знайти на сайті НСЗУ, на сайті covid19.gov.ua

— Час прямої лінії збігає, й подякувавши вам за те, що її провели, пані Тетяно, хочу ще поцікавитися, наскільки українці повірили в реальність, ефективність медичної реформи, скористалися наданими нею можливостями подбати про своє здоров’я?

— Кількість таких людей дедалі збільшується, понад 73 відсотки населення країни вже скористалися можливістю мати сімейного лікаря. Майже 2,5 млн людей вже скористалися програмою «Доступні ліки». Понад 290 тис. пацієнтів отримали медичну допомогу за пріоритетними послугами Програми медгарантій безоплатно. Йдеться про лікування гострого мозкового інсульту та інфаркту міокарда, допомогу при пологах та у складних неонатальних випадках, а також інструментальні обстеження для ранньої діагностики онкологічних захворювань. На сьогодні в електронній системі охорони здоров’я лікарі створили понад 10 млн електронних направлень для майже 4 млн пацієнтів.

Але треба, щоб українці були ще більш обізнані й розуміли, на що можуть розраховувати, на які пакети. Підписуйтесь на нашу сторінку у фейсбук https://www.facebook.com/nszu.care, користуйтесь сайтом НСЗУ https://nszu.gov.ua/, дзвоніть до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77, щоб отримувати достовірну та потрібну інформацію. Ось зокрема й такі прямі телефонні лінії, які організовує «Порадниця», теж допомагають зробити ці зміни зрозумілішими та доступнішими для українців.

На прямій телефонній лінії чергувала Тетяна ВЛАСЮК, головний редактор газети «Порадниця».