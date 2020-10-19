Не лише черешки, а й корені ревеню дуже корисні. Препарати з них застосовують як жовчогінний, загальнозміцнювальний, антисептичний, протизапальний засіб, при малокрів’ї, спастичних колітах та атонії кишечника.

І якщо черешки споживають у травні–червні, то заготовляти кореневища треба саме восени. Їх викопують, очищують, промивають, розрізають на часточки, трохи підв’ялюють на відкритому повітрі, а потім сушать при температурі 60 градусів.

Зберігають сировину в паперових пакетах, картонних ящиках, герметично закритих банках. Висушені шматочки можна подрібнити на порошок та заварювати як чай. А при метеоризмі з закрепами корисно приготувати відвар: ст.л. кореневищ залити 1 л холодної води, після закипання варити ще 20 хв. на малому вогні. Настояти півгодини та процідити. Приймати по півсклянки за пів години до їжі.

Важливо! З лікувальною метою найбільш придатні корені та кореневища 3–4-річного віку. І не забудьте проконсультуватися з лікарем!

Катерина ОКУНЬ.