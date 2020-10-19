Православні та греко-католики 19 жовтня згадують апостола Фому, який займався рибальством, та почувши проповіді Христа, все полишив і пішов за Ним, ставши одним з 12 апостолів. Писання розповідає, що спочатку Фома не повірив у воскресіння Христа, проте потім розкаявся за своє невірство. Він багато подорожував, проповідуючи християнство. До нього моляться всі, хто, маючи слабку віру, прагне її укріпити.

Вірменська церква 19 жовтня вшановує Йосипа, чоловіка Марії. Він походив з роду Давида, жив у Назареті, працював теслею та навчив цій професії Ісуса. Коли Йосип довідався, що Марія вагітна, хотів її відпустити, проте уві сні йому явився янгол і заповів прийняти Ісуса як свого сина, тож Йосип став для Христа земним батьком.

Римо-католики 22 жовтня згадують Папу римського Івана Павла ІІ. Він розбудовував зв’язки з іншими християнами та не християнами, як ніхто до цього. Іван Павло ІІ став першим Папою, який молився в синагозі та мечеті, був першим Папою, котрий відвідав православну церкву, вибачився перед світом за інквізицію, загалом вибачався близько 100 разів від імені церкви. До 70 роковин Голодомору Іван Павло ІІ висловив свої співчуття українському народу. Також був ініціатором багатьох зустрічей із польсько-українського примирення. Помер Папа в 2005 р., а вже в 2014-му був канонізований.

Православні та греко-католики 22 жовтня згадують апостола Якова Алфеєва, брата апостола та євангеліста Матвія. Разом із Андрієм Первозванним він вирушав у місійні подорожі, проповідував в Єгипті. Загинув апостол Яків мученицькою смертю, за однією з версій — був розіп’ятий на хресті.

Православні 22 жовтня вшановують Собор волинських святих. У цей день згадуються всі святі Волинського краю, зокрема преподобний Стефан, який у 1090 р. став єпископом Володимира-Волинського. Тоді влада єпископа поширювалася не лише на Волинь, але й на усі галицькі землі аж до Карпат. Передання розповідає, що єпископ Стефан багато подорожував землями Волині та Галичини, розбудовував церкву, допомагав бідним, за що й був канонізований.

Марина ЧОРНА, релігієзнавець.