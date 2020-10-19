Пледи використовуються в якості покривала для крісла або ліжка, ковдри або теплої накидки-шалі. У дитячій кімнаті вони цілком можуть замінити килимок для ігор на підлозі, а на природі — підстилку. Хоча, звичайно, не всі пледи настільки універсальні. Навряд чи ви захочете, відпочиваючи на природі, постелити дорогий вовняний плед. А ось флісовий, зроблений з синтетичного матеріалу, підійде для різноманітного використання.

Переваги

* Вироби дуже мало важать, можна згорнути доволі компактно, тому їх зручно брати в дорогу або на пікнік.

* Прості в догляді — будь-які забруднення видаляються з матеріалу просто, достатньо ручного або машинного прання. Практично не потрібно прасувати. Сохнуть дуже швидко, при цьому не втрачають форми.

* Вироби з флісу не линяють, не вицвітають.

* Вони дуже м’які та ніжні на дотик. Не скочуються навіть за інтенсивного та тривалого використання.

* Не викликають алергії, як, наприклад, вовняні, тому популярні як заміна традиційним дитячим ковдрам.

* Непогано зігріває — що товще плед, то краще.

* Невисока ціна — невеликий однотонний плед можна купити від 65 грн. при розмірах 110х150 см, такий підійде як підстилка для вилазки на природу або просто посидіти на лавочці. Великий флісовий плед-покривало з рисунком коштує від 400 грн при розмірах 200х230 см.

А ось і недоліки…

Фліс легко плавиться — зверніть на це увагу, якщо сидите біля багаття або каміна. Навіть невеликі іскри здатні залишити дірки.

Такі пледи сильно електризуються. Це можна звести до мінімуму, якщо прати із пом’якшувачем для білизни.

Діана ШЕПЕЛЬ.