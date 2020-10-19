Кореневища канн викопують після пошкодження листків осінніми приморозками. Працюють у теплу суху погоду. Копають обережно, щоб не розрізати корені. Стебла обрізують до 10–15 см. На кілька днів кореневища поміщають під навіс для просушування.

У СУБСТРАТІ

Перед закладанням ретельно оглядають на предмет виявлення пошкоджених та хворих. Потім щільно укладають у ящики чи коробки і повністю присипають сухим піском, торфом або тирсою.

Важливо! Кореневища швидко пересихають, тому дуже важливо тримати їх саме в субстраті. Зберігають у сховищах при температурі 5–6 градусів та вологості повітря 60 відсотків. Щомісяця оглядають. При виявленні плям гнилі їх вирізують до здорової тканини гострим продезінфікованим ножем. Зрізи присипають товченим деревним вугіллям або золою та підсушують кореневище.

ГОРЩИКАХ

До речі, існує спосіб зберігання кореневищ канн у горщиках. Для цього з куща зрізають усі квітконоси та дещо вкорочують пагони, залишивши на стеблі кілька листочків. Кущі викопують разом із земляною грудкою і висаджують у горщики підходящого розміру. Після цього заповнюють їх ґрунтом. Зберігають у будь-якому прохолодному місці з температурою не вище 12 градусів. Це може бути веранда, лоджія, закритий балкон чи інше приміщення. Не можна допускати пересихання ґрунту, тому 1–2 рази на місяць землю у горщиках зволожують.

У березні температуру повітря підвищують та збільшують частоту поливів. Це допоможе рослинам прокинутись та прорости. Відтак канни сформують більш міцні квітконоси.

ВАЗОНАХ

Крім того, канни чудово зберігаються в кімнатних умовах, де їх вирощують як звичайні домашні квіти. Як і в попередньому випадку, кущ викопують разом із кореневищем, але не обрізують. Ставлять горщик у добре освітленому місці та періодично поливають, після чого він ще певний час може продовжувати цвісти. Після цвітіння настане період спокою, під час якого в рослини відпаде листя. Триватиме він 1,5–2 місяці. У цей період вона набиратиметься сил. Ближче до весни канна почне прокидатись.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.