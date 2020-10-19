Незвичайна подача відбивної — у вигляді косички з м’яса, маринованого в гірчиці та лимонному соку. Такий маринад не тільки додасть неймовірного аромату, а й пом’якшить м’ясо.

* 500 г свинини

* 100 г цибулі

* чайна ложка гірчиці

* половина лимона

* сіль (за смаком)

* чорний мелений перець (за смаком)

* борошно (для обкачування)

* олія (для смаження)

Цибулю почистити, нарізати півкільцями. М’ясо нарізати на порційні шматочки завтовшки 0,5–1 см. Відбити кожен шматочок кухонним молотком. Порада: щоб м’ясо не розпадалося на волокна і не прилипало, оберніть плівкою не тільки дошку, а й молоток. Кожен шматочок посолити, поперчити. На кожній відбивній зробити два вертикальних розрізи, відступивши трохи від верху, щоб вийшли 3 довгі смужки. Заплести косичку, заколоти край зубочисткою. Нарізану цибулю покласти в ємність, добре пом’яти руками, щоб виділився сік. Додати гірчицю, вичавити сік лимона. Маринад добре перемішати. Викласти косички, обкачати кожну в ароматній заправці. Залишити маринуватися на 30–60 хв. Кожну косичку обкачати в борошні з усіх боків. Добре розігріти сковороду з олією. Викласти косички і смажити на великому вогні по 2–3 хв. з обох боків до утворення хрусткої скоринки. Потім зробити слабкий вогонь і томити до повної готовності близько 7 хв. Перед подачею м’ясні косички звільнити від зубочисток.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.