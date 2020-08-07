Урядом прийнято рішення розпочати з 1 вересня реалізацію пілотного проєкту «Монетизація одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» у 2020—2021 роках».

Зазначений проєкт передбачає:

✔ запровадити цільову грошову компенсаційну виплату замість натуральної допомоги «пакунок малюка» у розмірі 5 тис. грн;

✔ забезпечити із залученням АТ «Комерційний банк «ПриватБанк» відкриття громадянам, у яких народилась дитина, рахунку зі спеціальним режимом використання та видати їм спеціальну соціальну картку;

✔ встановити, що батьки дитини можуть звернутися за компенсацією протягом 12 місяців з дати народження дитини та самостійно протягом року витратити кошти грошової компенсації виключно для придбання дитині одягу, взуття, засобів гігієни та догляду, текстилю, іграшок, засобів гігієни для породіль;

✔ залучати до реалізації пілотного проєкту на договірних засадах заклади роздрібної торгівлі для продажу батькам визначених дитячих товарів і товарів для породіль за спеціальною соціальною карткою.