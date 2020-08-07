Уже рік молюся до св. вмч. Пантелеймона. Та ліпше мені не стало, тільки погіршало. Чому так? Чи варто молитися цьому святому й надалі? І кому ще порадите молитися?

Ніна. Житомирська обл.

На запитання читачів відповідає настоятель церкви Благовіщення Пресвятої Богородиці при Києво-Могилянській академії ігумен Богдан.

– Життям кожної людини керує не св. вмч. Пантелеймон чи інший святий, а Господь Бог. І кожне життя людське складається за власною волею і волею Божою; це дві вирішальні сили. А до них приєднуються іще й воля нечистих сил і недобрих людей, а до того – й воля святих, а також тих чи інших родичів – добрих людей, які нас люблять, – але ці сили не мають вирішального значення. І якщо прагнете зцілення – не святий великомученик Пантелеймон, і не преподобний Агапіт Печерський дають його вам, а через них, їхнім посередництвом, дає Господь Бог; і так само через молитви, сповідь і причастя, через постування. Святі є заступниками перед Богом, посередниками між Ним та звичайною людиною, і можуть лише сприяти у вашій ситуації. Тому треба звертатися і до Пантелеймона, Агапіта, Варвари та інших святих, бо майже всі вони займалися цілительством, але не як до тих, хто вирішує, хворіти вам чи ні, а як до помічників, посередників у розв’язанні вашої проблеми. Та найголовніше – молитися до Бога, лікаря людських душ, Який благословив цілителів, у тому числі – й Агапіта, лікаря безвідмовного, сподобивши йому розумітися на лікувальних травах.

Тож якщо Бог не дає зцілення – може статися, не виконали чогось у своєму житті, чимось вельми згрішили, і наразі мусите ще смиренномудро перетерпіти оці болячки, свою неміч. Коли довго хворієте і немає покращення, – можливо, щось не так робите у своєму житті: не так молитеся, не так говієте, а чи не ті, що треба, ліки приймаєте. А чи ретельно лікуєтеся, дотримуєтеся приписів лікаря? Чи сповідалися, причащалися під час хвороби? Чи були належно зосереджені під час своєї молитви, не відволікаючись на сторонні думки? І, якщо стан ваш дозволяє, як часто брали участь у Службі Божій, і чи вчасно на неї приходили? Усе це має значення!

Поміркуйте над цим, а сповідавшись і причастившись, можете ще взяти у свого духівника чи священника, в якого сповідалися, благословення на посилене лікування, чи на звернення по консультацію до котрогось із лікарів, чи, може, на оздоровлення в санаторії тощо.

Шукала відповідь Ольга ГОЙДЕНКО.