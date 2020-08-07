У красивому графині зручно зберігати і розливати ароматну наливку. І на стіл такий поставити приємно. А ось мити дуже незручно.

Шийка довга і вузька, навіть йоржики не справляються, та й не завжди вони є під рукою. Можна насипати всередину дві великі жмені рису з невеликою кількістю води і добре потрясти — відмивається. Але завжди шкода рису, його ж потім викидати доводиться. Є інший спосіб: одна жменя солі (помел будь-який) і кілька кубиків льоду з морозилки. Інтенсивно потрясти, а потім можна просто в раковину виплеснути. Перевірено: лід з сіллю добре працюють в парі. Відмивають зсередини навіть у важкодоступних місцях пляшки. Ефект такий само, а економія, хоч і невелика, але є. А якщо шийка настільки вузька, що і кубики льоду не проходять — можна розколоти їх на більш дрібні частини.

Всередині тепер чисто і можна нову наливку розливати.