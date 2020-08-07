Вирощую курчат, а вони, як відомо, часто хворіють. Нерідко рятую препаратом йодинол, але якщо немає можливості придбати його в аптеці, можна зробити в домашніх умовах.

Отже, у 50 мл теплої води розвести 10 г картопляного крохмалю (ч.л. з верхом), розмішати, додати 10 г цукру та кілька кристаликів лимонної кислоти (не більше 0,4 г). Одночасно закип’ятити 150 мл води й в окріп влити отриманий розчин крохмалю. Розмішати, охолодити й додати ч.л. 5-відсоткового спиртового розчину йоду. Після ретельного розмішування рідина посиніє. Норма синього йоду залежить від хвороби та віку птиці. Так, для лікування шкірних хвороб, ран і порізів йодинол можна використовувати в нерозведеному вигляді. Даю також для профілактики та підвищення імунітету птиці: по 0,3–0,5 г препарату раз на день протягом двох тижнів. Після тижневої перерви курс можна повторити. Також йодинолом можна лікувати чимало хвороб — кокцидіоз, пулороз, кишкові розлади, однак норму треба уточнити у ветеринара. Готовий розчин можна використовувати, доки зберігає насичений синій колір.

Раїса ПАНАСЮК. Івано-Франківська обл.