Готується вона на основі сметани, змішаної з борошном, завдяки чому набуває приємної густоти, огортаючи шматочки ароматного солодкого перцю і попередньо обсмаженої курки.

* 500 г курячих крилець або стегенець

* 1 велика болгарська перчина

* велика цибулина

* 2–3 зубчики часнику

* столова ложка паприки

* столова ложка (з гіркою) борошна

* 100 г сметани

* чайна ложка солі

* 0,5 чайної ложки чорного меленого перцю

* олія для смаження

Цибулю дрібно нарізати. Перець нарізати тонкою соломкою. На сковороді розігріти трохи олії. Викласти курку (стегенця розрізати навпіл), обсмажити до золотистого кольору з обох боків. Курку перекласти в каструлю. Цибулю обсмажити до легкої золотистості (на цій же олії). Потім перекласти до курки. Перець обсмажити на сковороді протягом приблизно 5 хв., до м’якості. Потім перекласти до курки. Каструлю з куркою, цибулею і перцем поставити на плиту. Влити приблизно 200–300 мл окропу, посолити, поперчити, додати паприку і часник, вичавлений через часникодавку. Перемішати, довести до кипіння, тушкувати на невеликому вогні під кришкою 30-40 хв. до повної м’якості курки. Сметану з борошном перемішати, додати кілька ложок рідини з каструлі, ретельно розмішати. Влити в каструлю, перемішати, продовжувати тушкувати ще 10 хв.

Підлива смакуватиме з різними гарнірами — наприклад, з рисом, картопляним пюре, гречкою або макаронами.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.