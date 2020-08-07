Високі та тривалі врожаї огірків можна отримувати завдяки регулярному підживленню. Найкраща пожива для них – коров’як, розведений у воді (1:5), або пташиний послід (1:10–12). Якщо немає органічних добрив, застосовують мінеральні: у 10 л води розчиняють по 20 г карбаміду та суперфосфату й склянку попелу або сульфату калію. Відро розчину – на 7–10 рослин.

Врожаї будуть щедрішими, якщо часто збиратимете плоди. Це роблять навіть двічі на день – уранці та ввечері. Зелені огірки можна зберегти свіжими кілька днів, якщо тримати на три чверті у воді плодоніжками донизу та щодня міняти воду.