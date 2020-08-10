Чи можна укласти Декларацію з вузьким спеціалістом, так само, як із лікарями первинної ланки?

А. ДЕМИДЧУК. Черкаська обл.

Пацієнти підписують Декларацію про вибір лікаря тільки з сімейним лікарем або терапевтом чи педіатром. Вузькі спеціалісти у поліклініках та лікарнях працюють, як і раніше.

Національна служба здоров’я України починає сплачувати за послуги на вторинній і третинній ланках, що ввійдуть у програму медичних гарантій. Ці послуги надаватимуться безоплатно, якщо пацієнт звернувся за направленням сімейного лікаря або терапевта чи педіатра.

При цьому пацієнт зможе самостійно обирати вузького спеціаліста чи заклад, у якому отримає послугу. НСЗУ оплатить звернення на підставі інформації та документів, що надасть медзаклад до електронної системи охорони здоров’я. Для цього заклад складатиме звіт в електронній системі охорони здоров’я, в якому зазначається обсяг наданих медичних послуг і лікарських засобів.