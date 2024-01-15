Несолодкий гарбуз, запечений у духовці з пряними травами та сиром. Можна подати на гарнір замість картоплі.

500 г гарбуза (краще мускатного)

100 г сиру (голландського, сулугуні тощо)

1 чайна ложка сушеного часнику

1 чайна ложка чебрецю

сіль за смаком

олія

Гарбуз почистити від насіння та шкірочки, нарізати шматочками (приблизно 3х3 см). Викласти у форму для запікання, посолити, трохи полити олією, додати часник (сушений можна замінити свіжим) і чебрець, перемішати. Форму поставити в духовку, розігріту до 200 градусів. Готувати приблизно 30 хв. — шматочки повинні стати м’якими та легко протикатися виделкою. Дістати форму, притрусити тертим сиром, поставити назад у духовку на 10 хв. до розплавлення сиру. Подавати гарячим, поки сир розплавлений.