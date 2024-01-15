У мене надворі стоять горщики з великими рослинами, які я на зиму нікуди не прибирала. Сусідка сказала, що контейнери слід обгорнути, бо померзнуть корені. Чи так це? А ще помічаю, що холодно і моїм квітам на підвіконні. Утеплити будинок змоги не маю, але й квіти дуже шкода. Що робити?

Наталя МАТЯШ. Сумська обл.

У КОНТЕЙНЕРАХ

Вирощування хвойних чи крупномірних квітів у контейнерах — річ популярна. Адже гарний горщик сам по собі є окрасою дворища. До того ж такі рослини мобільні, тобто за потреби їх можна перемістити в інше місце. Але взимку рослини у великих горщиках чи контейнерах потребують особливої уваги. Чим менший горщик — тим більший ризик, що корені вимерзнуть. Тож на зиму краще перемістити їх у підвал або на засклену веранду. Час від часу рослини поливають.

Іноді на зиму їх пересаджують із контейнерів у відкритий ґрунт і добре мульчують. Ще один спосіб — закопати горщики. Для цього, якщо земля не промерзла, викопують яму глибиною трохи більше за розмір горщика, а на дно насипають шар дренажного матеріалу. Ємність ставлять на дренаж і засипають мульчувальним матеріалом з гіркою. До речі, прикопування разом із горщиком — хороший вихід для тих, хто купив рослину в холоди, коли висаджувати вже пізно. Навесні, щойно настане підхожа погода, контейнер із рослиною відкопують, виймають її та висаджують у відкритий ґрунт або ж так і залишають у ємності.

Що можна зробити зараз? Утеплити горщики. Для цього під дно підкладають теплоізоляційний матеріал (товстий шмат пінопласту тощо). Утеплюють і бічні стінки, обмотуючи кількома шарами фольгованого утеплювача так, щоб верхній край матеріалу був сантиметрів на 15 вище поверхні горщика. Краї закріплюють будівельним стиплером. Додатково горщик засипають шаром мульчі. Ефективним утеплювальним матеріалом є пухирчаста плівка. Можна вставити горщик із рослиною в інший, більшого діаметра, на дно якого попередньо кладуть шмат пінопласту. Між стінками горщиків прокладають щільний шар соломи, сухого листя, пінопласту, клоччя тощо. Або ж просто обмотують ємності старими теплими речами, не забуваючи і про дно. А щоб така конструкція мала більш привабливий вигляд, її обв’язують мішковиною чи яскравою тканиною.

Важливо! Зимувати надворі в контейнерах можуть тільки морозостійкі багаторічники!

НА ПІДВІКОННІ

Підвіконня — одне з найбільш холодних місць у приміщенні. Тому важливо подбати про утеплення. Переконайтесь, що з вікон ніде не дме. Для кімнатних квітів особливо небезпечно застудити корені. Тож якщо помічаєте, що їм прохолодно, розмістіть на невеличкому підвищенні, наприклад, на дошці, шматку пінопласту, корковій підставці. Невеликі вазони можна поставити в дерев’яний чи картонний ящик, а порожнини між ними заповнити подрібненим пінопластом чи клоччям. Особливо теплолюбним роблять «гніздечко» зі старої непотрібної шапки чи шалика, обгортають поролоном. Поливати рослини потрібно нехолодною водою, бажано вранці.

Аліна ЗАЯНЧКОВСЬКА, дизайнерка.