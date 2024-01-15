Інсульт — це порушення мозкового кровообігу, внаслідок якого виникає пошкодження частини головного мозку, роз’яснюють у МОЗ. Виникає він, коли судина блокується тромбом або розривається. Частина мозку не може отримати з кров’ю кисень та поживні речовини, через що починається смерть його клітин. Інсульт може призвести до інвалідності та смерті.

Особливо дорогоцінним є час! Чим швидше людині нададуть кваліфіковану медичну допомогу — тим більше шансів на одужання та реабілітацію.

Симптоми інсульту легко запам’ятати за абревіатурою МОЗОК.

Мовлення. Нерозбірлива мова або нерозуміння слів.

Обличчя. Раптова асиметрія обличчя або «крива» усмішка.

Запаморочення. Втрата рівноваги, координації при ходьбі, різкий головний біль (ніби від удару).

Очі. Раптове погіршення зору, двоїння в очах.

Кінцівки. Раптова слабкість, оніміння, частіше з одного боку. Немає сил потиснути руку, підняти руки.

Щоб розпізнати інсульт, попросіть людину:

усміхнутися;

сказати просте речення, на кшталт «мене звати», «я йду на роботу» тощо;

підняти руку, обидві руки;

висунути язик (при інсульті язик викривлений або повернутий).

Проблема з виконанням навіть одного із завдань може бути ознакою інсульту!

Також інсульт може проявлятися сильним головним болем без причини, сонливістю, блювотою, нудотою.

Якщо підозрюєте, що у вас чи в когось поряд інсульт, негайно зателефонуйте за номером 103 і опишіть симптоми за тригерами «МОЗОК».

ЯК НАДАТИ ПЕРШУ ДОПОМОГУ

Якщо постраждалий при свідомості

Заспокойте його та поясніть, що допомога близько.

Надайте пацієнту максимально зручного для нього положення (рекомендовано підвищене положення голови до 30 градусів), а також забезпечте йому вільне дихання, розстібнувши тугий комірець.

Постійно наглядайте за постраждалим до приїзду медиків.

У разі погіршення стану повторно викличте екстрену медичну допомогу.

За можливості зафіксуйте час появи ознак інсульту.

Пам’ятайте! Постраждалому не можна давати їсти та пити.

Якщо без свідомості

Перевірте наявність дихання.

Якщо дихання є, покладіть його на бік.

Залишайтеся з постраждалим до приїзду «швидкої».

Якщо не дихає

Розпочніть серцево-легеневу реанімацію.

Для цього покладіть постраждалого на спину, бажано на тверду поверхню.

Натискайте посередині грудної клітки двома руками, основу однієї долоні накрийте другою.

Глибина натискань має бути 5–6 см, частота 100–120 раз на хвилину.

Продовжуйте ці дії до приїзду медиків.

Коли поряд є інші люди, попросіть їх періодично змінювати вас.

Якщо людина з ознаками інсульту отримує лікарську допомогу впродовж перших 4,5 год., то має більше шансів повернутися до повноцінного життя та уникнути тяжких незворотних наслідків.