Відтепер українці можуть використати житлові сертифікати за знищене майно для купівлі нової оселі, повідомили наприкінці минулого року в Мінцифри.

Аби використати отриманий житловий сертифікат для купівлі нерухомості, потрібно:

оновити застосунок «Дія» до останньої версії;

у розділі «єВідновлення» відкрити вкладку «Сертифікати на житло», натиснути «Забронювати кошти»;

дочекатися в «Дії» підтвердження про те, що кошти заброньовані (підтвердження надійде протягом 5 робочих днів).

Оформити угоду купівлі—продажу нової оселі необхідно протягом 30 днів. Для цього потрібно звернутися до нотаріуса, який має доступ до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Попередньо з переліком таких спеціалістів можна ознайомитись за посиланням: https://renovation.gov.ua/news/pereliknotariusiv-pidkliuchenykh-doreiestru-poshkodzhenoho-taznyshchenoho-maina

Важливо! Перш ніж забронювати кошти, необхідно припинити право власності на знищений об’єкт нерухомості. Без цього не вдасться використати сертифікат. Припинити право власності можна у ЦНАП або в нотаріуса, який має повноваження державного реєстратора.

У відомстві також нагадують, що для отримання житлового сертифіката треба подати заяву про зруйноване майно через «Дію». Далі комісія опрацює її та визначить суму компенсації. Після цього житловий сертифікат із відповідною інформацією відобразиться у вашому застосунку.