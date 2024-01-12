Ніжне домашнє печиво на основі сирного тіста. Смаколик просто тане в роті.

На 24 шт.:

250 г кисломолочного сиру (9%)

80 г вершкового масла

3 столові ложки цукру (1 в тісто, 2 для посипки)

200 г борошна

1 чайна ложка розпушувача

дрібка солі

дрібка ванілі

кориця (за бажання)

У миску викласти розм’якшене масло, сир, ваніль, 1 столову ложку цукру та сіль. Усе ретельно розмішати до однорідності (якщо сир зернистий, пропустити двічі крізь м’ясорубку). Частинами всипати борошно, змішане з розпушувачем. Замісити м’яке однорідне тісто. Покласти в пакет, залишити в холодильнику на 20 хв.

Після охолодження тісто розділити на 2 частини. Кожну по черзі розкачати на рівні прямокутники 3 мм завтовшки. Розрізати фігурним ножем на рівні смужки (по 12 кожну частину). Притрусити корицею та цукром кожну смужку. Згорнути маленькими рулетками. Викласти на деко, застелене пергаментом. Випікати в добре розігрітій до 180 градусів духовці 30 хв.