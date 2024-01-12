Важко сказати, які ще квіти можуть позмагатися красою з квітучою гарденією. У цей час вона має вигляд деревця, всіяного пахучими білосніжними квітами. Та й у період відпочинку рослина тішить око своїми глянсовими листочками.

Догляд за гарденією ніби й нескладний, однак має бути постійним. Тільки-но цій красуні щось не сподобається, у неї жовтіє листя та опадають бутони. Найкраще гарденія почувається за температури 20—23 градуси. Взимку температура не має опускатись нижче 16 градусів. Намагайтесь не допускати температурних коливань.

Ця розкішна квітка потребує хорошого освітлення, але без потрапляння прямих сонячних променів. Полив має бути регулярний і помірний. Вода — відстояна, м’яка, не холодніша, ніж повітря у приміщенні. Час від часу воду для поливу підкислюють: додають трішки яблучного оцту, кілька крапель лимонного соку або кристаликів лимонної кислоти.

Із весни до осені вазон раз на два тижні підживлюють комплексним добривом. Рослина потребує високої вологості повітря, тож завжди тримайте неподалік пульверизатор із водою. В період цвітіння вода не повинна потрапляти на квіти, бо це спричиняє появу на них темних плям. Тому в цей час листя зволожують мокрою губкою. Гарденія не любить протягів. А також погано реагує на будь-які перестановки.

Пересаджують рослину раз на 2—3 роки навесні. Рівень кислотності ґрунту має бути 4,5—5,5, тож універсальна землесуміш їй не підходить. У домашніх умовах для гарденії легко приготувати суміш із дернової, хвойної, листової, торф’яної землі та піску, взятих у рівних частинах. Обов’язковий хороший дренаж. Якщо є можливість, краще придбати готовий ґрунт із підвищеним рівнем кислотності, який зазвичай називається «Для азалій», бо азалії також «люблять кислинку».

Після цвітіння гарденію обрізують на 1/2 або на 2/3 довжини пагона. Рослина не цвіте? Можливо, їй бракує освітлення або ж ґрунт недостатньо кислий. Також зверніть увагу на вологість повітря.

Тетяна БОГОВИК.