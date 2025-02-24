Придбала восени кілька кущиків кімнатної троянди (гібіскуса). Вони нормально перезимували, але витяглися. Хочу пообрізати кущики, але непокоюся, що це відтягне цвітіння.

Любов КРУТЬКО. Херсонська обл.

Не варто боятися обрізувати кімнатний гібіскус, адже бутони він формує саме на молодих пагонах. Тому для пишного цвітіння йому навіть потрібне обрізування. З моменту обрізування чи прищипування до цвітіння минає 3–3,5 місяця. До того ж обрізування сприяє гілкуванню кущика та формуванню красивої густої крони. Найкращий час для обрізування кінець зими — початок весни. Починають роботу, коли пагони досягнуть 8–10 см у довжину. Аби рослини надалі не витягувались, їх розміщують на максимально освітленому місці.

Квітка кімнатного гібіскуса живе лише один день. Однак рослина закладає багато бутонів, тож складається враження безперервного цвітіння. А на сонячному місці та з регулярними підживленнями фосфорно-калійними добривами цвістиме особливо рясно.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.