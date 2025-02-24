Готується крупа разом із курячими шлунками в насиченому томатному соусі. Перловка виходить розсипчастою, але м’якою, а курячі субпродукти додають поживності та цікавої текстури.

90 г перлової крупи

300 г курячих шлунків

1 велика цибулина

1 велика морквина

100 г консервованих помідорів у власному соку

сіль

чорний мелений перець

олія

Перлову крупу промити і замочити в теплій воді на 3 год. Потім воду злити, крупу ще раз промити й відкинути на сито.

Курячі шлунки почистити від плівок, добре промити та нарізати соломкою. У сковороді розігріти олію та обсмажити шлунки на середньому вогні, помішуючи, 15 хв. Цибулину дрібно нарізати і додати в сковороду. Морквину крупно натерти, додати до шлунків із цибулею. Перемішати, обсмажувати 10 хв. на повільному вогні.

Помідори у власному соку подрібнити на пюре, додати в сковороду. Влити 300 мл води. Перемішати й тушкувати під кришкою 15 хв. на повільному вогні. Потім додати підготовлену перловку, посолити та поперчити. Усе перемішати.

Тушкувати вміст сковороди під кришкою на повільному вогні до м’якості перловки та шлунків близько 40–45 хв. (Час приготування залежить від сорту перловки).