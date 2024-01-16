Використання номера мобільного телефону — один із методів автентифікації пацієнта в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ). Тобто саме з його використанням підтверджується особа пацієнта в системі.

Після реєстрації в системі пацієнт отримує на нього СМС-сповіщення з номером е-направлення, е-рецепта, медичного висновку про тимчасову непрацездатність тощо.

Важливо, щоб номер пацієнта завжди був актуальним і коректним. Та що робити, коли ви втратили доступ до свого номера телефону або ж змінили його на інший? Ось що радять у МОЗ.

У РАЗІ ВТРАТИ ДОСТУПУ ДО СВОГО ПОПЕРЕДНЬОГО НОМЕРА

Подайте заявку на зміну (скидання) метода автентифікації на сайті НСЗУ (https://bit.ly/477DMle). Якщо інформація в заявці заповнена коректно, номер телефону буде скинуто протягом доби. Після цього зверніться до лікаря, аби він вніс ваш новий номер телефону до системи.

Також актуалізувати номер у системі за вашим зверненням можуть фахівці НСЗУ (https://bit.ly/3TEcUpL).

КОЛИ Ж ЗМІНИЛИ НОМЕР

Під час наступного візиту до лікаря попросіть його змінити метод автентифікації в ЕСОЗ. На ваш попередній номер надійде код підтвердження, який потрібно назвати лікарю. Якщо підтвердження успішне — надайте лікареві свій актуальний номер.

При зміні будь-яких персональних даних пацієнта, в тому числі зміні чи втраті номера телефону, переукладати декларацію з лікарем не потрібно.